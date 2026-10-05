Слънчев и топъл за сезона ще бъде утрешният ден

Нощта ще премине при ясно време и почти пълно затишие. Очакваните минимални температури ще бъдат в границите от 2° до 7°, като в затворените полета и котловините живакът ще се спусне до минус 2°, носейки условия за опасност от слана. По Черноморието сутрешните показатели ще достигнат до 12°-13°, а в София термометрите ще отчетат около 1°. Това показват данните на НИМХ.

През утрешния ден ще се радваме на предимно слънчево време, макар че над източната половина от страната ще има временни заоблачавания с висока и средна облачност. Вятърът ще запази слабата си интензивност. Максималните температури за страната ще варират между 21° и 26°, като за София прогнозата е около 23°.

Край Черноморието денят ще започне със слаб западен вятър, който следобед ще се преориентира от изток-югоизток и ще достигне умерена скорост. Максималните стойности на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода остава около 20°, а вълнението на морето ще бъде слабо – около 2 бала.

В планините времето ще бъде отлично за туризъм и предимно слънчево. Вятърът в планинските масиви ще е слаб, като единствено по най-високите части ще духа умерен от север-североизток. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат 18°, а на 2000 метра ще се задържат около 10°.