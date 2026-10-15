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Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул

Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул
АП/БТА

Природното бедствие парализира мегаполиса с прелели реки, наводнени метростанции, отнесени автомобили и блокиран градски транспорт

Броят на жертвите от опустошителното наводнение в Истанбул достигна четирима души, след като трупът на последния загинал бе открит в община Бейкоз, съобщи в. „Миллийет“, цитирано по БТА.

Става въпрос за мъж, паднал в кладенец по време на дейности за отводняване. В болници продължава лечението на седем пострадали, а петима души са обявени за официално издирване.

Природното бедствие парализира мегаполиса с прелели реки, наводнени метростанции, отнесени автомобили и блокиран градски транспорт. Метеоролозите отчетоха, че валежите са най-силните за последните 84 години – от началото на официалната статистика в Турция. В най-засегнатите райони количеството дъжд достигна 261 литра на квадратен метър, надминавайки досегашния рекорд от около 200 литра.

Поради извънредната ситуация днешният и утрешният ден са обявени за неучебни. Властите осигуриха административен отпуск в обществения сектор за бременни жени, майки с деца под 8-годишна възраст, инвалиди и ветерани. В сила остава и пълната забрана за движение на двуколесни превозни средства, включително мотоциклети.

Валията на Истанбул Давут Гюл съобщи, че в спасителните операции и дейностите по разчистване на града участват общо 46 597 служители, сред които 8597 спасители и 19 технически екипа на терен. Чрез лодки и специализирана техника са евакуирани и спасени 2722 души.

Бедствието засегна сериозно и въздушния трафик, като 51 полета от Истанбулското летище бяха пренасочени, а други 19 бяха изцяло анулирани (12 заминаващи и 7 пристигащи). На територията на града са затворени 16 основни пътища.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек обяви в социалните мрежи стартирането на официално разследване на причините за наводнението. Същевременно министърът на социалните грижи и семейството Махинур Йоздемир Гьокташ, цитирана от в. „Хюриет“, обяви отпускането на 200 милиона турски лири (3,6 милиона евро) за спешна хуманитарна помощ за пострадалите.

Метеорологичната обстановка в страната остава критична, като в 48 от общо 81 окръга на Турция е обявен жълт или оранжев код за опасни бури и проливни дъждове.

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