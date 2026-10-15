Новини
Търси
Подкаст
Общество

Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

Царево, Приморско и Ахтопол са сред най-застрашените райони при подобни екстремни валежи, предупреждават от Meteo Balkans

Двама души загинаха при мощните наводнения в Истанбул, които причиниха сериозни материални щети и заляха улици, автомобили и сгради. Обстановката в турския град стана критична в сряда, когато на места валежите надхвърлиха 200 литра на квадратен метър. Водната стихия отнесе превозни средства и наводни десетки жилища, търговски обекти и основни пътни артерии. Заради бедствието местните власти затвориха училищата на 15 октомври.

От Meteo Balkans предупреждават, че Южното Черноморие на България също е можело да бъде засегнато от подобно опустошително бедствие. Изместването на бурята с около 100-150 километра на юг е предотвратило подобна ситуация у нас. Според метеоролозите Царево, Приморско и Ахтопол са най-застрашените населени места по българското Черноморие, където подобни интензивни валежи крият изключително висок риск от тежки наводнения.

Експертите отправиха остри критики към гражданите, които по-рано са подценявали прогнозите за опасни валежи по българското крайбрежие и са обвинявали синоптиците в излишно всяване на страх. Те предупреждават, че заради високите температури на морската вода подобни явления са неизбежни и Черноморският регион вече е подготвен за тях. Метеоролозите припомнят, че наскоро такива бедствия засегнаха и други части на Средиземноморието, включително района на Барселона и Южна Франция.

Те призовават предупрежденията да не се пренебрегват, тъй като атмосферните условия за опасни аномалии се формират дни или седмици предварително. Липсата на валежи в конкретния ден не означава, че опасността е отминала.

Още по темата

Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

Две станаха жертвите при наводненията в Истанбул; заради валежите има проблеми с въздушния трафик

Две станаха жертвите при наводненията в Истанбул; заради валежите има проблеми с въздушния трафик

Отново воден ад в Непал: Мощно наводнение помете къщи и мостове, хора са в неизвестност

Отново воден ад в Непал: Мощно наводнение помете къщи и мостове, хора са в неизвестност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

Проф. Мариела Генева-Попова припадна в съдебната зала по време на заседание за източването на НЗОК

Проф. Мариела Генева-Попова припадна в съдебната зала по време на заседание за източването на НЗОК

Ефремова: Окончателното решение за размера на МРЗ ще бъде взето през следващите две седмици

Ефремова: Окончателното решение за размера на МРЗ ще бъде взето през следващите две седмици

Мащабни акции срещу купуването на гласове в страната: Близо 200 полицаи влязоха в Буковлък

Мащабни акции срещу купуването на гласове в страната: Близо 200 полицаи влязоха в Буковлък

Водещи

Мицкоски с първи коментар за случая с Ива Михайлова

Мицкоски с първи коментар за случая с Ива Михайлова

  • Преди 8 минути
ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

  • Преди 13 минути
Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

  • Преди 19 минути
Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

  • Преди 29 минути
Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

  • Преди 31 минути
Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

  • Преди 43 минути
Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

  • Преди 45 минути
Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

  • Преди 54 минути
Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

  • Преди 56 минути
Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

  • Преди 57 минути
Русия арестува шведски гражданин, заподозрян в подготовка на саботажи срещу военни обекти

Русия арестува шведски гражданин, заподозрян в подготовка на саботажи срещу военни обекти

  • Преди 1 час
Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

  • Преди 1 час