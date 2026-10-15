Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

Двама души загинаха при мощните наводнения в Истанбул, които причиниха сериозни материални щети и заляха улици, автомобили и сгради. Обстановката в турския град стана критична в сряда, когато на места валежите надхвърлиха 200 литра на квадратен метър. Водната стихия отнесе превозни средства и наводни десетки жилища, търговски обекти и основни пътни артерии. Заради бедствието местните власти затвориха училищата на 15 октомври.

От Meteo Balkans предупреждават, че Южното Черноморие на България също е можело да бъде засегнато от подобно опустошително бедствие. Изместването на бурята с около 100-150 километра на юг е предотвратило подобна ситуация у нас. Според метеоролозите Царево, Приморско и Ахтопол са най-застрашените населени места по българското Черноморие, където подобни интензивни валежи крият изключително висок риск от тежки наводнения.

Експертите отправиха остри критики към гражданите, които по-рано са подценявали прогнозите за опасни валежи по българското крайбрежие и са обвинявали синоптиците в излишно всяване на страх. Те предупреждават, че заради високите температури на морската вода подобни явления са неизбежни и Черноморският регион вече е подготвен за тях. Метеоролозите припомнят, че наскоро такива бедствия засегнаха и други части на Средиземноморието, включително района на Барселона и Южна Франция.

Те призовават предупрежденията да не се пренебрегват, тъй като атмосферните условия за опасни аномалии се формират дни или седмици предварително. Липсата на валежи в конкретния ден не означава, че опасността е отминала.