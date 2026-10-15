14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

14-годишно момче загина, след като получи токов удар при стъпване в локва в Истанбул, предават турските медии.

Инцидентът е станал снощи, когато проливен дъжд в мегаполиса предизвика тежки наводнения.

Наводнени бяха домове и търговски обекти, шофьори бяха блокирани на пътищата, много паркирани автомобили бяха отнесени от придошлите води.

Властите обявиха днешния ден за неучебен в редица училища, съобщава турската информационна агенция ДХА.

Инцидентът с 14-годишното момче е станал в парк в квартал Балат в европейската част на града.

Тийнейджърът е бил откаран в болница в безсъзнание, но въпреки усилията на лекарите той е починал.

Предприето е разследване по случая.

Минувачи са изтеглили на безопасно място жена, блокирана от придошлите води на улица. Пожарникари са спасили друг човек, блокиран в наводнено мазе, информира турската телевизия НТВ.

Наводнени са били и части от Капалъ чаршъ и Пазара на подправките – две от най-известните туристически атракции в Истанбул, информира Анадолската агенция.

Службите за спешна помощ са получили 2 518 сигнала между 6:00 и 20:00 часа, включително 1 277 случая на наводнения, 15 свлачища и 47 случая с блокирани хора, съобщиха от валийството на Истанбул.

Мощни бури удариха и съседна Гърция.

Тежко е положението на остров Скиатос, където има наводнения. Прииждащата вода е отнесла паркирани автомобили в морето. Няма пострадали на острова. Властите искат обявяване на бедствено положение.

На остров Евия има свлачища по пътната мрежа. Пристанищата в Пирея и Лаврио са затворени, а пътища са спрени за движение. В област Атика има блокирани хора.