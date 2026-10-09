Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Петима души са загинали при срутването на част от жилищен блок в Истанбул, предава турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Инцидентът стана рано сутринта вчера в района Малтепе. Срутили са се три етажа от седеметажния блок.

Спасителни екипи успяха да спасят общо десет души (включително три деца), затрупани от отломките.

В следобедните часове вчера започна контролирано събаряне на блока.

Три сгради в района са евакуирани, информира в. "Хюриет".

Междувременно е предприето разследване по случая. В рамките на разследването бяха задържани архитектът на сградата и ръководителят на строителните дейности.

Валията на Истанбул Давут Гюл съобщи вчера, че сградата е построена през 1987 г. и в нея има 12 апартамента.

В Истанбул са чести инцидентите, свързани със срутване на сгради. Основна причина за това е некачественото строителство.