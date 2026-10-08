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Двама души са загинали при рухването на блок в Истанбул

Двама души са загинали при рухването на блок в Истанбул

Спасителни екипи издирват още двама души

Двама души са загинали при частичното рухване на жилищен блок в Истанбул, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер. 

Спасителни екипи издирват още двама души, за които се смята, че са под развалините. Досега изпод отломките са извадени десет души. 

Инцидентът е станал рано тази сутрин в района Малтепе. Срутили са се три етажа от 7-етажния блока.

Валията на Истанбул Давут Гюл посочи, че сградата е построена през 1987 г. и в нея има 12 апартамента.

В района на инцидента бяха изпратени полицейски екипи, пожарни коли, линейки, екипи на Националните медицински спасителни екипи (УМКЕ).

Предприето е разследване по случая. 

В Истанбул са чести инцидентите, свързани със срутване на сгради. Основна причина за това е некачественото строителство.

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