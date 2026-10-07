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Ново нападение с нож в училище в Истанбул: 16-годишен рани двама ученици

Ново нападение с нож в училище в Истанбул: 16-годишен рани двама ученици
Снимка: БТА

Атаката е извършена ден след като едно момиче почина, а седем други ученички бяха ранени при нападение с нож в друг истанбулски квартал

Ново нападение с нож е извършено в турско училище в Истанбул, само ден след като при подобна атака в града едно момиче почина, а седем други ученички бяха ранени.

При днешния инцидент 16-годишен ученик е нападнал с нож двама свои съученици в гимназия в района Есенюрт. Според сайта Haberler до нападението се стигнало след ескалирал спор между младежите.

Пострадалите са откарани в болница за лечение. Нападателят е задържан от полицията, а по случая е започнало разследване.

Инцидентът е поредният случай на ученическо насилие в Турция през последните месеци.

Само ден по-рано осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир бяха нападнати с нож, като една от тях по-късно почина. Нападателката е била ученичка от друго учебно заведение.

На фона на зачестилите случаи на насилие и стрелба в образователни институции Турция вече предприе допълнителни мерки за сигурност в училищата.

В края на септември учител беше застрелян от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в община Тургутлу, окръг Маниса, и рани 11 души.

През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в окръг Кахраманмараш, при което бяха убити 10 ученици и учители, а други 13 души бяха ранени. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния окръг Шанлъурфа. При нападението бяха ранени 16 души, повечето от които ученици. По-късно нападателят се самоуби.

Поредицата от инциденти засили натиска върху турските власти да повишат сигурността в учебните заведения, въпреки вече предприетите мерки след предишните случаи на насилие.

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