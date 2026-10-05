Турция и Пакистан изпращат войски в Саудитска Арабия заради хутите

Тристранният Отбранителен пакт от Мека, в който членуват Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, взе решение да задейства изпращането на редовни войски на саудитска територия, предава БТА. Споразумението беше обявено в съвместна декларация след спешна среща на върха в Рияд, разпространена от турското Министерство на външните работи. Окончателното дислоциране на силите ще се извърши при стриктно спазване на съответните национални законодателства.

В официалното изявление се посочва следното: „Пактът реши незабавно да премине към практическото изпълнение на ангажиментите за колективна отбрана и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на договорените военни сили и способности и за осигуряване на бързото им разполагане в Кралството, в съответствие с одобрените договорености и националното законодателство на страните, като по този начин се повиши готовността, военната интеграция и колективния капацитет за противодействие на заплахите“.

Този военно-политически съюз бе учреден на 7 август 2026 г. със споразумение за взаимна защита. Ключовата клауза в него третира евентуална агресия срещу една от трите столици като директен удар срещу целия алианс – принцип, който бързо му спечели прозвището „Ислямското НАТО“.

Спешното свикване на срещата в Рияд бе продиктувано от старта на военната кампания, инициирана от международно признатото правителство на Йемен за прогонване на проиранските бунтовници хути от завладяните от тях територии.

По време на преговорите лидерите направиха детайлен преглед на сигурността в Персийския залив и порицаха всякакви провокации, застрашаващи саудитския суверенитет, както и агресивните намерения към свещените градове Мека и Медина.

Освен военните мерки, форумът финализира и ключови административни назначения. За първи главен секретар на алианса беше избран пакистанският генерал-лейтенант Науман Махмуд, който поема поста за тригодишен мандат. Номинацията му съответства на критериите от подготвителната среща в Истанбул, където бе заложено държавата на лидера да се редува, а постоянната щабквартира на пакта да се установи в Рияд.

По повод избора участниците в срещата отбелязаха, че „страните приветстват Негово Превъзходителство и му пожелават успех в изпълнението на неговите задължения и изразяват увереност в неговия принос за развитието на алианса и постигането на неговите цели“.