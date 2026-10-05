Хутите с предупреждение към полетите, минаващи през Саудитска Арабия

Комисията за координация на морския трафик на йеменските бунтовници хути издаде днес предупреждение към авиолиниите, чиито самолети преминават през въздушното пространство на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, позовавайки се на медии, свързани с движението „Ансар Аллах“.

Официалното съобщение беше разпространено, след като сили на йеменското правителство, подкрепяни от Рияд, обявиха началото на военна офанзива към столицата Сана, която в момента се намира под контрола на поддържаните от Иран хути.

Органът на бунтовниците отправи директно предупреждение, че въздушното пространство на саудитското кралство няма да бъде безопасно, докато продължава „агресията“ от страна на Саудитска Арабия.

От агенция Ройтерс уточняват, че до момента пресслужбата на саудитското правителство не е отговорила на запитването за официален коментар относно заплахата.