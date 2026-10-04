Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Лидерът на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен обяви началото на мащабна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути. Целта е да бъдат отвоювани териториите, които групировката контролира, предаде Ройтерс.

„Днес обявявам началото на военните операции за отвоюване на останалата територия на републиката и разширяване на властта на държавата и нейните институции върху цялата национална територия“, заяви председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими в телевизионно обръщение.

По-рано регионални и западни представители съобщиха пред Ройтерс, че Саудитска Арабия и съюзниците ѝ в Йемен подготвят офанзива срещу хутите. Според плановете саудитските сили ще осигуряват въздушна подкрепа, докато йеменските правителствени сили ще водят бойните действия по суша.

Саудитска Арабия се намеси в гражданската война в Йемен през 2015 г., начело на арабска коалиция, подкрепяща международно признатото правителство, след като хутите поеха контрола над столицата Сана.

Примирието, постигнато през 2022 г., до голяма степен се спазваше до тази година. На фона на конфликта между Иран и Израел обаче хутите възобновиха атаките, включително срещу саудитски кораби и петролна инфраструктура, разширявайки напрежението в региона.

Въпреки подготовката за контранастъпление хутите продължават да напредват на някои фронтове. Преди няколко седмици при бърза офанзива по крайбрежието те поеха контрола над стратегическия проток Баб ел Мандеб, след като правителствените сили се разпаднаха.

Баб ел Мандеб е ключов морски маршрут при входа към Червено море и свързва морските пътища между Средиземно море и Азия. Значението му нарасна допълнително заради ограничения трафик през Ормузкия проток на фона на конфликта с Иран.

През последните 48 часа хутите са превзели позиции в района на стратегически височини край йеменския град Таиз, съобщиха военни представители. Те са напреднали и към последния път, свързващ града с Аден, където се намира подкрепяното от Саудитска Арабия правителство.

Ако хутите установят контрол над пътя между Таиз и Аден, градът може да се окаже фактически под обсада. Таиз е третият по големина град в Йемен, с население от стотици хиляди души, а в района са разположени и хиляди правителствени военнослужещи.