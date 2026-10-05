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Саудитската коалиция се включи във военната офанзива срещу хутите в Йемен

Саудитската коалиция се включи във военната офанзива срещу хутите в Йемен
АР/БТА

Около 100 бойни самолета са нанесли удари в подкрепа на правителствените сили

Водената от Саудитска Арабия военна коалиция се присъедини към новото настъпление на йеменските правителствени сили срещу подкрепяните от Иран хути, съобщи Франс прес.

Около 100 бойни самолета са участвали във въздушните удари, извършени рано тази сутрин в подкрепа на сухопътните части, които напредват срещу силите на хутите.

„Сто изтребителя участваха тази сутрин в операция „Зората на Йемен“, съобщи в социалната мрежа Екс говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики.

Той посочи, че йеменските сили на терен ще разполагат с постоянна въздушна подкрепа.

Операцията „Зората на Йемен“ беше обявена вчера, а днес правителствените войски започнаха мащабно настъпление с намерение да възстановят контрола си върху столицата Сана и стратегическия проток Баб ел Мандеб, предаде ДПА.

Началото на операцията беше обявено от председателя на Президентския ръководен съвет на Йемен Рашад ал Алими след седмици на нови тежки боеве в продължаващата от години гражданска война.

Ал Алими заяви, че целта е възстановяване на държавните институции, освобождаване на Сана и прекратяване на контрола на хутите.

Йеменските военни потвърдиха, че правителствените сили са предприели широкомащабни действия за отвоюване на територии, намиращи се под контрола на хутите.

Части от „Бригадите на гигантите“ и силите „Щитът на нацията“ са напреднали в районите около протока Баб ел Мандеб в югозападната част на страната.

Баб ел Мандеб има ключово стратегическо значение, тъй като свързва Червено море с Аденския залив и представлява важен коридор за международното корабоплаване, отбелязва ДПА.

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