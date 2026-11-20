Мними майстори измамиха 66-годишен мъж от Хасковско, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 19 ноември от жител на село Въгларово. По данни на мъжа, в периода от 2 до 19 ноември той е бил заблуден от лица, предложили да извършат ремонт на покрива на къщата му.

Мъжът е заплатил 48 000 евро за ремонта на покрива. Впоследствие от него са поискани допълнително още 10 000 евро. Във връзка със случая е задържана 20-годишна жена от село Овчарово.

Установени и задържани са и двама мъже на 19 години - единият от село Нова надежда, община Хасково, а другият от село Рогозиново, община Харманли.

На мъжа вече е върната част от сумата, а тримата заподозрени са задържани.