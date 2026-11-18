Инвестиция за над 250 млн. евро се предвижда за изграждането на нов завод за производство на барут в област Хасково. Министерският съвет обяви проекта "Завод за производство на барут " Бодрово" за обект с национално значение заради стратегическата му роля за националната сигурност и отбранителната индустрия.

Към момента проектът преминава през процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Предвижда се инвестицията да надхвърли 250 млн. евро и да осигури 110 нови постоянни работни места в област Хасково.

Според мотивите на правителството изграждането на предприятието е от стратегическо значение за укрепването на сигурността на доставките на барут за България, Европейския съюз и НАТО.

Новият завод ще създаде допълнителен производствен капацитет в страната, като се очаква да допринесе за намаляване на зависимостта от внос на суровини и материали, необходими за отбранителната индустрия.

Производството ще бъде насочено към нуждите на отбранителния сектор както в България, така и в други държави членки на Европейския съюз и НАТО.

Очаква се заводът да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. или началото на 2029 г.

С решението си Министерският съвет определя проекта като обект с национално значение, отчитайки ролята му за развитието на българската отбранителна индустрия и осигуряването на по-голяма сигурност на доставките.