Парламентът на Латвия одобри новото редовно правителство на страната, начело с Андрис Кулбергс от „Обединена листа“. В управляващата коалиция влиза и националистическо-консервативният Национален алианс. Решението беше взето в навечерието на националния празник на Латвия – 18 ноември, съобщиха Ройтерс, ДПА и Латвийското радио и телевизия (LSM).

Вотът в Сейма се проведе късно вечерта, след продължило няколко часа заседание. Новият кабинет получи подкрепата на 57 депутати, докато 34 гласуваха против. Четирима народни представители се въздържаха, а петима не участваха във вота. Сред подкрепилите правителството бяха и шестима депутати от опозиционната партия „Латвия на първо място“.

Новата управляваща коалиция разполага с крехко мнозинство в 100-местния парламент. „Обединена листа“ и Националният алианс имат общо 51 депутатски места, което прави подкрепата на останалите парламентарни сили важна за стабилността на кабинета.

47-годишният Кулбергс пое поста на служебен министър-председател на 28 май. На парламентарните избори на 3 октомври неговата политическа формация постигна исторически резултат, спечелвайки 41 места в Сейма. Партията има десноцентристка и проукраинска ориентация и обединява зелени, консервативни и бизнес среди.

Решението за бързото гласуване на новия кабинет беше мотивирано с натоварения график на държавното ръководство през следващите дни. Президентът Едгарс Ринкевичс настояваше страната да има редовно правителство преди националния празник.

„Това, че успяхме бързо да съставим качествен кабинет, е празничен подарък за обществото“, заяви Кулбергс, цитиран от LSM.

Премиерът обясни, че ускорената процедура е била необходима и заради предстоящите му международни ангажименти. В следващите дни той трябва да посети Берлин за среща с германския канцлер Фридрих Мерц, а на 26 и 27 ноември ще участва в разговорите в Брюксел за многогодишния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Междувременно президентът Ринкевичс трябва да председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, посветено на войната в Украйна. Латвия е непостоянен член на Съвета и поема ротационното му председателство.

Съставянето на правителството предизвика и критики заради краткия срок, в който бяха обявени кандидатите за министерските постове. Председателят на парламентарната група на „Прогресивните“ Андрис Шуваевс определи процедурата като прибързана и заяви, че депутатите не са имали достатъчно време да се запознаят с номинациите.

Националният алианс също е предпочитал по-продължителни преговори, но в крайна сметка се е съгласил с ускорения процес. Лидерката на партията Илзе Индриксоне обясни, че алтернативата е била одобрението на кабинета да се отложи за декември.

Приоритети на новото правителство

Сред основните задачи, поставени от Кулбергс, са стимулирането на икономиката, привличането на инвестиции, намаляването на бюрокрацията и съкращаването на публичните разходи. Според Ройтерс латвийската икономика изостава от тези на съседните Литва и Естония.

„Досега пренебрегвахме икономическия въпрос, а именно върху него трябва да поставим акцента. Нужно е да привлечем инвестиции“, заяви премиерът на пресконференция в Рига.

Кулбергс потвърди и намерението си Латвия да продължи подкрепата за Украйна и да запази твърдата си позиция спрямо Москва.