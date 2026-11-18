Реал Мадрид официално обяви новия договор на Арда Гюлер. Турският национал ще остане на „Сантяго Бернабеу“ до 30 юни 2032 година, след като ръководството на испанския гранд постигна споразумение с футболиста за удължаване на контракта му.

Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор

21-годишният атакуващ халф пристигна в Мадрид през юли 2023 г. от Фенербахче, когато беше едва на 18 години. За четирите си сезона с екипа на „белите“ той записа 126 мача и спечели пет трофея - Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания.

Новият контракт е поредното доказателство за доверието, което ръководството на Реал има в младия талант. Гюлер постепенно се превърна във важна фигура за отбора, а развитието му не остана незабелязано и на международната сцена.

През септември турчинът получи отличието за най-добър млад футболист в Шампионската лига за сезон 2025/2026. Той вече има и 38 мача за националния отбор на Турция. С новото споразумение Реал Мадрид си гарантира услугите на един от най-перспективните си футболисти за още няколко години. Така клубът ясно показва, че вижда в Арда Гюлер важна част от бъдещето си.