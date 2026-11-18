Реал Мадрид обвърза Арда Гюлер с дългосрочен договор
Турският национал ще остане на „Сантяго Бернабеу“ до 30 юни 2032 година
Реал Мадрид официално обяви новия договор на Арда Гюлер. Турският национал ще остане на „Сантяго Бернабеу“ до 30 юни 2032 година, след като ръководството на испанския гранд постигна споразумение с футболиста за удължаване на контракта му.
Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор
21-годишният атакуващ халф пристигна в Мадрид през юли 2023 г. от Фенербахче, когато беше едва на 18 години. За четирите си сезона с екипа на „белите“ той записа 126 мача и спечели пет трофея - Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания.
Новият контракт е поредното доказателство за доверието, което ръководството на Реал има в младия талант. Гюлер постепенно се превърна във важна фигура за отбора, а развитието му не остана незабелязано и на международната сцена.
През септември турчинът получи отличието за най-добър млад футболист в Шампионската лига за сезон 2025/2026. Той вече има и 38 мача за националния отбор на Турция. С новото споразумение Реал Мадрид си гарантира услугите на един от най-перспективните си футболисти за още няколко години. Така клубът ясно показва, че вижда в Арда Гюлер важна част от бъдещето си.