Предстоящият мегасблъсък по бокс в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа е изправен пред сериозна опасност да не се състои. Причина за това са възражения относно провеждането на мача в ранните сутрешни часове, което може да доведе до отмяна или преместване на събитието.

Антъни Джошуа мечтае за вендета след мача Фюри

Сблъсъкът между Фюри и Джошуа е насрочен за 11 декември в Кардиф, а излизането им на ринга е планирано за 1 часа сутринта на 12 декември. Организаторите на събитието са заявили желание стадионът да остане отворен до 3:30 часа сутринта, но тяхното заявление е посрещнато със значителни притеснения от страна на местните жители.

Съдбата на мача ще бъде решена на 25 ноември, когато Лицензионната подкомисия на Общинския съвет на Кардиф ще проведе заседание. Това заседание ще се състои само две седмици преди планираната дата на двубоя. Предложените часове за провеждане на двубоя са стратегически избрани, за да съответстват на най-доброто време за излъчване в САЩ.

Първоначалните планове са били за провеждане на събитието в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.