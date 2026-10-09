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Фюри и Джошуа продадоха 80 000 билета за 1 час

Фюри и Джошуа продадоха 80 000 билета за 1 час
БТА

Пропуските започват на цена от 89 паунда и стигат до невероятните 13 128 паунда

Билетите за дългоочакваната британска битка в тежка категория бяха изкупени светкавично. Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се качат на ринга на „Принсипалити Стейдиъм" в Кардиф на 11 декември. Пропуските за боксовото събитие на годината свършиха за по-малко от 1 час след пускането в продажба.

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Цените не са никак евтинни. Билетите започват от 89 паунда и стигат до невероятните 13 128 паунда (15 500 евро) за най-добрите места в близост до ринга. Повече от 500 000 кандидати чакаха на опашка онлайн, но в крайна сметка само 80 000 от тях имаха щастието да се сдобият с пропуски за дългоочаквания дуел. 

Както може да се очаква, немалка част от билетите се появиха в различни платформи за препродажба. Най-евтините от тях се предлагат за 425 паунда, а тези, които са във ВИП секцията до самия ринг - за колосалните 73 000 паунда. Oчакванията са британските боксьори да се качат на ринга в 1:00 часа след полунощ местно време (3:00 часа българско време).

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