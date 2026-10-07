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Джошуа се закани: Ще бия Фюри с боксов ум и интелигентност

Джошуа се закани: Ще бия Фюри с боксов ум и интелигентност
БТА

Мегасблъсъкът е на 11 декември в Кардиф

Антъни Джошуа възнамерява да подходи максимално агресивно към дългоочаквания си сблъсък с Тайсън Фюри. Бившият световен шампион в тежка категория очаква битка на характерите и е категоричен, че ще даде всичко от себе си, за да направи двубоя зрелищен.

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

„Ще бъде битка на волите. Има неща, върху които ще работя в залата, но понякога битките те изненадват и трябва да дадеш всичко, за да ги направиш вълнуващи“, заяви Джошуа пред The Ring.

Британецът не смята, че основното му оръжие е единствено нокаутиращата сила. Според него способността да контролира дистанцията, да контрира и да разчита действията на противника са сред най-силните му качества.

„Не мисля, че силните ми страни се ограничават до силните удари. Добър съм в изчисляването на дистанцията и съм отличен на контраатака. Имам характер, интуиция и способност да чета боя. Хората може да се заблудят от външния ми вид, но аз имам боксов ум и интелигентност“, добави Джошуа.

Джошуа и Фюри ще се изправят един срещу друг на 11 декември в Кардиф. На карта ще бъде титлата на WBA в тежка категория.

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