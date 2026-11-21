Жалбите срещу избора на ново ръководство на Българската федерация по борба затрудняват поемането на управлението и създават сериозни организационни проблеми в навечерието на предолимпийската година. Това каза пред БТА избраният за председател на федерацията Тодор Ангелов по време на 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“ в Русе.

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„Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, заяви Ангелов. Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да посочи кога ще има окончателно решение.

По думите му забавянето създава сериозни затруднения, тъй като предстоящата предолимпийска година не позволява отлагане на подготовката. „Лошо е, защото е предолимпийска година. Тя не чака. Предстоят рейтингови турнири, в които трябва да участваме“, коментира Ангелов.

Той изрази надежда, че проблемите ще бъдат преодолени и българските състезатели ще могат да се подготвят пълноценно и да постигнат добри резултати и да се вземат квоти за олимпийските игри в САЩ през 2028 г. в класическия и свободния стил, както и при жените.