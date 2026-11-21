Италианският предприемач и дизайнер Паоло Булгари, внук на основателя на прочутата бижутерийна къща Bulgari Сотириос Булгари, почина на 89-годишна възраст. Новината беше съобщена от семейството му, което отдаде почит на приноса му към развитието на компанията, предаде La Milano.

„Ще помним изключителната личност на Паоло Булгари, неговата дълбока човечност и таланта му на предприемач, който обичаше Италия и беше неин посланик по света. Отиде си най-великият бижутер на нашето време“, се посочва в съобщението на близките му.

Погребението ще се състои в понеделник, 23 ноември, от 11:00 часа в базиликата „Санта Кроче ин Джерусалеме“ в Рим.

Началото на една семейна империя

Паоло Булгари е роден на 8 октомври 1937 г. Той е третият син на Джорджо Булгари и принадлежи към третото поколение на фамилията, стояща зад една от най-разпознаваемите марки за луксозни бижута в света.

Историята на компанията започва през 1885 г., когато неговият дядо Сотириос Булгари, гръцки майстор на сребърни изделия, открива първия си магазин в Рим.

След основателя семейният бизнес е поет от синовете му Костантино и Джорджо. Те доразвиват стила на марката, съчетавайки влияния от античното изкуство с нови техники в бижутерийното производство и модерни търговски подходи.

Паоло израства заедно с братята си Джани и Никола и сестра си Лия. През 60-те години представители на третото поколение постепенно започват да участват в управлението на компанията.

След смъртта на Джорджо през 1966 г. ръководството преминава към сина му Джани и братовчедка му Марина. По-късно важна роля в развитието на бизнеса получава и Франческо Трапани.

През 1987 г. Никола Булгари става председател на компанията, а Паоло заема поста заместник-председател. Франческо Трапани е назначен за управляващ директор.

Международният успех на Bulgari

Паоло Булгари участва в развитието на семейния бизнес в период, когато компанията разширява присъствието си на международните пазари и постепенно излиза извън традиционното производство на бижута.

Към продуктовото портфолио са добавени часовници, кожени изделия, аксесоари и парфюми. Колекции като Parentesi и Bulgari-Bulgari затвърждават характерния стил на марката, вдъхновен от римското и гръцкото изкуство.

Международната експанзия започва през 70-те години с откриването на бутици в Ню Йорк, Париж, Женева и Монте Карло.

Сред отличителните елементи на бижутата Bulgari са цветните скъпоценни камъни, жълтото злато, кабошонната шлифовка и мотивите, вдъхновени от древногръцки и римски монети.

Сред известните почитатели на марката е холивудската актриса Елизабет Тейлър.

Самото изписване на името Bulgari с латинската буква V вместо U също препраща към античната традиция и историческите корени на фамилията.

През 2013 г. Паоло Булгари и брат му Никола попадат в разследване за предполагаемо укриване на данъци. Двамата отхвърлят обвиненията.

Делото приключва на 20 април 2018 г., когато съдът в Рим оправдава братята и останалите обвиняеми. Магистратите приемат, че компанията е действала законосъобразно, и разпореждат връщането на иззетите средства.

Подкрепа за образованието и социални каузи

През последните години от живота си Паоло Булгари отделя значително внимание на благотворителни инициативи и образователни проекти.

През ноември 2019 г. той основава фондация на свое име, насочена към подобряване на образованието и професионалното обучение в периферните квартали на Рим.

Сред инициативите ѝ е обновяването на площад „Ларго Менгарони“ в квартал Тор Бела Монака. Проектът е завършен през декември 2023 г. с участието на местни училища, организации и общинските власти.

С кончината на Паоло Булгари приключва един важен етап от историята на фамилията, допринесла за превръщането на малката римска бижутерия в международен символ на италианския лукс.