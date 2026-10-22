Почина кънтри легендата Джон Андерсън

Кънтри певецът Джон Андерсън, член на Залата на славата на кънтри музиката, е починал на 71-годишна възраст. Той беше разпознаваем с характерния си глас и нестандартния си стил на изпълнение. Новината за смъртта му е потвърдена от негов представител пред списание Rolling Stone.

В публикация в социалните мрежи, с която беше съобщена кончината му, Андерсън е описан като „талантлив кънтри изпълнител, чийто глас и песни докоснаха безброй животи“.

Джон Андерсън е роден в Апопка, Флорида, и се отличава с характерния си леко трептящ кънтри глас, който често е сравняван с този на Ханк Уилямс. С него певецът записва редица хитове, оглавили кънтри класациите, сред които „Wild and Blue“, „Black Sheep“ и енергичната „Swingin’“. Тези песни се превръщат в знакови заглавия за кънтри музиката през 80-те години, но кариерата му далеч не се ограничава само до тях.

През 90-те години Джон Андерсън постига нови успехи с песните „Straight Tequila Night“, „Money in the Bank“ и „Seminole Wind“, която сам написва. През 2024 г. той е приет в Залата на славата на кънтри музиката. Пред Rolling Stone певецът определя това признание като голямо удовлетворение, особено защото някои негови приятели са били приети посмъртно.

Четири дни преди смъртта си Андерсън присъства на церемонията в Нашвил, на която в Залата на славата бяха приети нови членове - Тим Макгроу, Пол Овърстрийт и братята Стенли.

Джон Дейвид Андерсън е роден на 13 декември 1954 г. в Апопка, близо до Орландо, Флорида. Макар първоначално да се увлича по рокендрола, изпълненията на Джордж Джоунс и Мърл Хагард, с когото по-късно става приятел, го насочват към кънтри музиката.

В края на 70-те години започва да издава кънтри сингли, а през 1980 г. представя едноименния си дебютен албум. Още в началото на кариерата си Андерсън се откроява с характерния си глас и умението сам да пише част от песните си.

През 1982 г. Андерсън постига пробив с албума „Wild & Blue“, продуциран съвместно с Франк Джоунс. В него са включени заглавната песен, заела 85-о място в класацията на Rolling Stone за 200-те най-велики кънтри песни на всички времена, кавър на традиционната „Long Black Veil“ и „Swingin’“. Последната се превръща в запазена марка на певеца и е отличена като сингъл на годината от Асоциацията за кънтри музика (CMA).

През 80-те години Андерсън затвърждава позициите си с песни като „Black Sheep“, „She Sure Got Away With My Heart“ и „Down in Tennessee“. След спад в кариерата му към края на десетилетието, през 1992 г. той се завръща с албума „Seminole Wind“, който възстановява успеха му с хитовете „Straight Tequila Night“, „When It Comes to You“ и заглавната песен.

В следващите години Андерсън продължава да издава албуми, макар и с по-умерен успех. През 2020 г. работи с продуцентите Дан Ауербах и Дейвид Фъргюсън по албума „Years“, който се отличава с кореново американско звучене и отдава почит на кариерата му, показвайки влиянието му отвъд кънтри музиката.

През 2022 г. излиза трибют албумът „Something Borrowed, Something New“, в който Ерик Чърч, Тайлър Чайлдърс, Сиера Ферел и Стърджил Симпсън изпълняват песни от репертоара му. През 2024 г. Андерсън е приет в Залата на славата на кънтри музиката заедно с Тоби Кийт и китариста Джеймс Бъртън.