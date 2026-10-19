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Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Бившият претендент в тежка категория си отиде на 40 години, а обстоятелствата около трагичния инцидент в метрото през 2015 година останаха неизяснени докрай

Бившият руски боксьор Денис Бойцов, известен с прозвището „Руският Тайсън“, почина на 40-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена от Центъра за физическа култура и спортни събития в Орловска област.

Според бащата на бившия спортист Николай Бойцов причината за смъртта е откъснал се кръвен съсирек. Инцидентът е станал внезапно в дома на Бойцов.

„Тромбът се откъсна. Не можаха да направят нищо, смъртта настъпи мигновено. Три минути и всичко приключи. Жена му го нахрани и започна да го обръща настрани. Изведнъж се разтрепери, посиня и целият живот свърши“, разказа неговият баща.

Бойцов се качва на ринга още като дете и записва впечатляваща аматьорска кариера. Той става два пъти световен шампион при кадетите и веднъж при юношите, преди да премине в професионалния бокс през 2004 година.

В тежка категория руснакът изгражда репутация на един от най-перспективните бойци на своето поколение. Професионалният му баланс е 36 победи в 37 мача, като 27 от успехите му идват с нокаут. Той печели младежката титла на WBC, междуконтиненталния пояс на WBA и европейското отличие на WBO.

През 2013 година Бойцов достига до водеща позиция в ранглистата на WBO и се доближава до двубой за световната титла срещу Владимир Кличко. Единствената загуба в професионалната му кариера обаче идва срещу Алекс Леапай. Австралиецът печели по точки и впоследствие получава възможността да се изправи срещу украинския шампион.

Бойцов се завръща с три поредни победи, но през май 2015 година животът му се преобръща. Той е открит в безсъзнание и с тежки травми на главата и ръцете върху релсите в тунел на берлинското метро. След спешна операция прекарва близо седем седмици в изкуствена кома, а последиците остават необратими - повече не може да ходи и да говори.

Точните обстоятелства около случилото се не бяха установени публично. След анализ на видеозаписи и свидетелски показания германската полиция приема версията за нещастен случай и не открива доказателства за чужда намеса. Семейството и хора от обкръжението на Бойцов обаче изразяват съмнения и говорят за отправяни преди това заплахи. Тези твърдения не са доказани, а случаят остава обвит в неяснота.

През следващите 11 години бившият боксьор живее с тежките последици от травмата и разчита изцяло на грижите на своето семейство. Кариерата му приключва в момент, когато все още е сред разпознаваемите претенденти в тежка категория.

Денис Бойцов си отиде, без да получи възможност да изпълни мечтата си за световната титла и без да бъде даден окончателен отговор на въпроса какво точно се е случило в онази нощ в Берлин.

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