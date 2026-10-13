Фюри - Джошуа е най-касовият боксов мач в историята на Великобритания

Предстоящият сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа на 11 декември в Кардиф вече постави рекорд по приходи от билети в историята на британския бокс. Това разкри изпълнителният директор на UFC и Zuffa Boxing Дейна Уайт пред The Sun, като посочи, че общите постъпления са надхвърлили 34 милиона долара.

Фюри и Джошуа продадоха 80 000 билета за 1 час

Според обявените данни събитието заема четвърто място сред най-касовите боксови двубои в историята по приходи от билети. Пред него са единствено Флойд Мейуедър - Мани Пакиао, Мейуедър - Конър Макгрегър и Терънс Крофорд - Саул „Канело" Алварес.

Във Великобритания Фюри - Джошуа изпреварва досегашния рекордьор Даниел Дюбоа - Антъни Джошуа от 2024 г., който генерира 18,5 милиона долара от продажбата на билети.

Интересът към срещата е огромен. Всичките 80 000 билета бяха разпродадени в рамките на 40 минути след пускането им в продажба, а приблизително 700 000 фенове останаха във виртуални опашки в Ticketmaster и на сайта на стадиона в Кардиф.