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Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил

Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил
IG/Sahara_ray

Според информация на Daily Mail моделът е получила свръхдоза фентанил и е била поставена на животоподдържащи системи. Официално потвърждение за причината за смъртта все още няма

Австралийският модел и дизайнер Сахара Рей, която придоби международна популярност покрай предполагаемата си връзка с Джъстин Бийбър, е починала на 34-годишна възраст. Според информация на британското издание Daily Mail причината за смъртта ѝ може да е свръхдоза фентанил.

Изданието се позовава на източник, близък до модела, според когото Рей е получила свръхдоза от силния синтетичен опиоид в петък вечерта, 16 октомври.

След инцидента тя е била транспортирана до болница в района на Лос Анджелис, където е поставена на животоподдържащи системи.

Сахара Рей е починала в неделя, 18 октомври, след като според публикацията семейството ѝ е взело решение за прекратяване на животоподдържащото лечение. Близките ѝ са били до нея в последните ѝ часове.

Към момента няма официално потвърждение, че причината за смъртта е предозиране с фентанил. Не е установено и дали предполагаемата свръхдоза е била случайна или умишлена.

Пред TMZ семейството ѝ потвърждава смъртта на модела и споделя, че тя е издъхнала в болница, заобиколена от най-близките си хора.

Майка ѝ Гретхен Бах я описва като млада жена, отдадена на семейството, модата, сърфирането и малката си дъщеря Сноу.

През януари 2026 г. Сахара Рей става майка за първи път. Последната ѝ публикация в Instagram, направена през юли, включва снимки на дъщеря ѝ.

Моделът е говорила публично за проблемите си със зависимости. През 2021 г. тя преминава 30-дневно лечение в специализирана клиника в Малибу за зависимости от алкохол и наркотици.

През 2024 г. Рей се сблъсква и със сериозни здравословни проблеми. След тежка автомобилна катастрофа тя развива синдром на Гилен-Баре - рядко заболяване, при което имунната система атакува периферните нерви. Състоянието временно ограничава двигателните ѝ способности и се налага да използва инвалидна количка.

Сахара Рей става широко известна през 2016 г., когато е заснета с поп звездата Джъстин Бийбър по време на ваканция в Хавай. Двамата никога не потвърждават официално романтична връзка.

По-късно тя развива кариера като модел и дизайнер, като създава собствена марка бански костюми.

Новината за смъртта ѝ предизвика реакции сред нейните последователи в социалните мрежи.

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