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Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен

Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен

Концертът е тази вечер от 19:00 часа в зала „Арена Шумен“

Лили Иванова ще изнесе концерт тази вечер в зала „Арена Шумен“ като част от националното си турне за тази година. Началото е насрочено за 19:00 часа, а на сцената с нея ще излязат и музикантите от Li Orchestra - Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни, перкусии), Христо Михалков (бас китара) и трио „ЛаТиДа“ (беквокали).

Информацията съобщи Николай Недеков, личен асистент на певицата и организатор на концертите ѝ. По думите му след Шумен турнето ще продължи с изяви на 16 ноември в Хасково, на 18 ноември в Пазарджик и на 23 ноември в Ямбол.

През 2027 г. Лили Иванова планира пет концерта в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас. Последната ѝ изява в Летния театър в Шумен е била на 2 юли 2024 г.

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