След победата с „Бангаранга“: Дара с нова изява на евровизионната сцена

Победителката в детската „Евровизия“ през 2025 г. Лу Дельоз и тазгодишната победителка в „Евровизия“ Дара ще бъдат специални гости на детския песенен конкурс на 24 октомври.

В Малта 16 участници ще се състезават за трофея на детската „Евровизия“ 2026. Двете певици ще се срещнат за първи път на една сцена, създавайки специален момент за публиката.

Музиката ще бъде в центъра на срещата между двете изпълнителки, които ще отбележат способността ѝ да сближава хора от различни поколения и държави. Това съобщават от junior.eurovision.com.

Исторически успех за България донесе Дара на 70-ото издание на „Евровизия“, състояло се на 16 май. С песента „Бангаранга“ (Bangaranga) страната ни спечели конкурса с общо 516 точки. От тях 204 бяха присъдени от националните журита, а останалите 312 дойдоха от зрителския вот. Българското участие зае първото място както в класацията на журитата, така и в тази на публиката. Подобно съвпадение в избора на двата вота не е имало от 2017 г., когато победителят беше определен в Киев.

„Бангаранга“ завърши с 173 точки преднина пред песента, заела второто място. Това постави нов рекорд в историята на „Евровизия“ за най-голяма разлика между победителя и подгласника. Досегашното върхово постижение беше 169 точки - резултатът, с който Александър Рибак спечели конкурса в Москва през 2009 г. с песента Fairytale.

През декември миналата година френската певица Лу Дельоз привлече вниманието на публиката по света с изпълнението си на Ce Monde.

Именно тази песен ѝ донесе победата в 23-ото издание на детската „Евровизия“, проведено на 13 декември в Тбилиси, Грузия. Със спечелените 248 точки Франция завоюва четвъртата си победа в конкурса и изравни рекорда за най-много първи места. Предишните три успеха на страната са от 2020, 2022 и 2023 г.