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Джей Ло има нов мъж до себе си?

Джей Ло има нов мъж до себе си?
БТА

Според таблоиди отвъд Океана, латината има необвързваща връзка с актьор, с който си е партнирала във филм

Любовният живот на супер звездата Дженифър Лопес отново е под прожекторите. След поредицата си неуспешни връзки и няколко развода, най-шумният от които с актьора и продуцент Бен Афлек, сега медиите отвъд Океана спекулират, че тя има нов мъж до себе си.

Това е актьорът Брет Голдстийн, с който си партнират в лентата "Office Romance", пише Page Six. През последните месеци те често излизат заедно по червения килим, за да промотират лентата.

Таблоидите обаче пишат, че между тях има нещо повече от работни отношения, но въпреки това, връзката не била сериозна, а "необвързваща". Според информацията, двамата са забелязани да пристигат заедно с автомобил на парти в Ел Ей, но в последствие се постарали да влязат вътре поотделно.

Самата Дженифър Лопес няколко пъти повтори след раздялата с Афлек, че ще се фокусира върху себе си и личното си щастие, а не върху някой мъж.

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