Кой е Габи Ешкенази – генералът от български произход, достигнал до върха на израелската армия
Историята на един израелски военачалник, чиито семейни корени водят до България и град Пловдив
Има личности, чиято биография е интересна не само заради личните им постижения, но и заради историята, която стои зад тях. Такава личност е генерал-лейтенант Габриел (Габи) Ешкенази – човекът, който достига до най-високия военен пост в Израел и става началник на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Неговата история е особено любопитна за България, защото баща му е български евреин от Пловдив. Така човек с български корени се оказва начело на една от най-влиятелните и боеспособни армии в света.
Габи Ешкенази е роден на 25 февруари 1954 г. в Израел. Баща му Йосиф (Пепо) Ешкенази е родом от Пловдив, България, а майка му е от сирийско-еврейски произход.
Българските евреи имат особено място в историята на Израел. След създаването на държавата през 1948 г. десетки хиляди от тях се преселват в новата си родина, като носят със себе си своя език, традиции, образование и професионални умения. Сред тези хора има и такива с военен опит, които допринасят за изграждането на израелските въоръжени сили. Семейството на Ешкенази е част от тази история.
Любопитен факт е, че баща му Пепо също има военна биография. По време на войната за независимост на Израел той командва подразделение от български евреи в бронираната част, известна като „Зверовете на Негев“. Това е една от онези малко познати истории, които показват как български евреи участват не само в изграждането на новата държава, но и в нейната военна защита.
Пътят към върха на армията
Военната кариера на Габи Ешкенази започва през 1972 г., когато постъпва в израелската армия и се присъединява към бригадата „Голани“ – едно от най-елитните пехотни формирования на ЦАХАЛ. Това е подразделение с дълга история, известно с тежката подготовка, строгата дисциплина и участието си в едни от най-сложните военни операции на Израел.
Ешкенази бързо се утвърждава като способен офицер. Той преминава през различни командни длъжности, участва в бойни операции и натрупва опит както на бойното поле, така и в организацията и управлението на войскови подразделения.
През 1973 г. участва във войната Йом Кипур. Египет и Сирия предприемат координирано нападение срещу Израел в деня на най-големия еврейски религиозен празник.
През следващите години кариерата му продължава да се развива. Той командва различни подразделения, включително части на бригада „Голани“, а впоследствие заема и високи щабни длъжности. Участва в Ливанската война през 1982 г. и в операциите на израелската армия в Южен Ливан.
Професионалният му път преминава през почти всички основни нива на военното командване – от непосредственото ръководство на бойци до стратегическото планиране на операции и управлението на големи военни структури.
Генерал, който достига най-високия пост
През 2006 г. Израел преживява сериозно военно и политическо изпитание. Втората Ливанска война срещу „Хизбула“ предизвиква остри критики към армейското ръководство. Въпросите за подготовката, командването, координацията и ефективността на военните операции стават централна тема в израелското общество.
В тази обстановка Габи Ешкенази е избран за нов началник на Генералния щаб. На 14 февруари 2007 г. той официално поема длъжността, наследявайки Дан Халуц.
Това е върхът на военната кариера в Израел. Началникът на Генералния щаб е най-висшият професионален военен командир в страната. Той отговаря за оперативната готовност, подготовката, развитието и цялостното функциониране на армията. Под негово ръководство са сухопътните войски, военновъздушните сили и военноморските сили.
Ешкенази заема този пост до 2011 г. Една от най-важните операции по време на неговия мандат е операция „Лято олово“ в Ивицата Газа в края на 2008 г. и началото на 2009 г. Израел предприема мащабна военна кампания срещу инфраструктурата и въоръжените формирования на „Хамас“.
По време на неговото управление армията продължава да развива разузнавателните си способности, специалните си подразделения и технологичното си превъзходство.
От армията към голямата политика
През 2011 г. Габи Ешкенази се оттегля от армията след приключването на четиригодишния си мандат. След близо четири десетилетия военна служба той остава една от най-разпознаваемите фигури в израелското военно ръководство.
Но кариерата му не приключва с униформата.
През следващите години той се включва в обществения и политическия живот на Израел. През 2019 г. става част от политическата формация „Синьо и бяло“ (Кахол Лаван), заедно с други известни израелски военни и политически фигури.
През 2020 г. Ешкенази е назначен за министър на външните работи на Израел в правителството на Бенямин Нетаняху. Това е ново измерение на неговата кариера – от ръководител на въоръжените сили до човек, който представлява държавата на международната дипломатическа сцена.
Като външен министър той работи в период на важни регионални промени, включително нормализирането на отношенията между Израел и няколко арабски държави.
Така Ешкенази доказва, че влиянието му не се ограничава единствено до военната сфера.
Българската връзка
Историята на Габи Ешкенази има специално значение за България. Той не е роден в страната, но неговият баща е от Пловдив и семейните му корени са част от българската еврейска общност.
Това е важен детайл, защото българските евреи имат значим принос за изграждането на Израел. Сред тях има учени, лекари, инженери, политици, общественици и военни. Някои от тях заемат ключови позиции в новата държава, а други участват непосредствено в изграждането и защитата на нейните въоръжени сили.
В случая с Ешкенази връзката е още по-интересна: баща му е участник във войната за независимост на Израел, а синът му достига до най-високия професионален военен пост в страната.
Това е своеобразна история за две поколения, свързани с една държава и с една армия, но и с българския си произход.
Габи Ешкенази остава в историята като началник на Генералния щаб на Израел между 2007 и 2011 г., генерал-лейтенант с дълга бойна и командна кариера и по-късно външен министър на страната.