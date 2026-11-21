Има личности, чиято биография е интересна не само заради личните им постижения, но и заради историята, която стои зад тях. Такава личност е генерал-лейтенант Габриел (Габи) Ешкенази – човекът, който достига до най-високия военен пост в Израел и става началник на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Неговата история е особено любопитна за България, защото баща му е български евреин от Пловдив. Така човек с български корени се оказва начело на една от най-влиятелните и боеспособни армии в света.

Габи Ешкенази е роден на 25 февруари 1954 г. в Израел. Баща му Йосиф (Пепо) Ешкенази е родом от Пловдив, България, а майка му е от сирийско-еврейски произход.

Българските евреи имат особено място в историята на Израел. След създаването на държавата през 1948 г. десетки хиляди от тях се преселват в новата си родина, като носят със себе си своя език, традиции, образование и професионални умения. Сред тези хора има и такива с военен опит, които допринасят за изграждането на израелските въоръжени сили. Семейството на Ешкенази е част от тази история.

Любопитен факт е, че баща му Пепо също има военна биография. По време на войната за независимост на Израел той командва подразделение от български евреи в бронираната част, известна като „Зверовете на Негев“. Това е една от онези малко познати истории, които показват как български евреи участват не само в изграждането на новата държава, но и в нейната военна защита.

Пътят към върха на армията

Военната кариера на Габи Ешкенази започва през 1972 г., когато постъпва в израелската армия и се присъединява към бригадата „Голани“ – едно от най-елитните пехотни формирования на ЦАХАЛ. Това е подразделение с дълга история, известно с тежката подготовка, строгата дисциплина и участието си в едни от най-сложните военни операции на Израел.

Ешкенази бързо се утвърждава като способен офицер. Той преминава през различни командни длъжности, участва в бойни операции и натрупва опит както на бойното поле, така и в организацията и управлението на войскови подразделения.

През 1973 г. участва във войната Йом Кипур. Египет и Сирия предприемат координирано нападение срещу Израел в деня на най-големия еврейски религиозен празник.

През следващите години кариерата му продължава да се развива. Той командва различни подразделения, включително части на бригада „Голани“, а впоследствие заема и високи щабни длъжности. Участва в Ливанската война през 1982 г. и в операциите на израелската армия в Южен Ливан.

Професионалният му път преминава през почти всички основни нива на военното командване – от непосредственото ръководство на бойци до стратегическото планиране на операции и управлението на големи военни структури.

Генерал, който достига най-високия пост

През 2006 г. Израел преживява сериозно военно и политическо изпитание. Втората Ливанска война срещу „Хизбула“ предизвиква остри критики към армейското ръководство. Въпросите за подготовката, командването, координацията и ефективността на военните операции стават централна тема в израелското общество.

В тази обстановка Габи Ешкенази е избран за нов началник на Генералния щаб. На 14 февруари 2007 г. той официално поема длъжността, наследявайки Дан Халуц.

Това е върхът на военната кариера в Израел. Началникът на Генералния щаб е най-висшият професионален военен командир в страната. Той отговаря за оперативната готовност, подготовката, развитието и цялостното функциониране на армията. Под негово ръководство са сухопътните войски, военновъздушните сили и военноморските сили.

Ешкенази заема този пост до 2011 г. Една от най-важните операции по време на неговия мандат е операция „Лято олово“ в Ивицата Газа в края на 2008 г. и началото на 2009 г. Израел предприема мащабна военна кампания срещу инфраструктурата и въоръжените формирования на „Хамас“.

По време на неговото управление армията продължава да развива разузнавателните си способности, специалните си подразделения и технологичното си превъзходство.