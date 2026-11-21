Калоян Бинев официално обяви кандидатурата си за президент на Българската федерация по таекуондо пред Sportal.bg. Европейският шампион ще се изправи срещу Димитър Михайлов на Общото събрание, насрочено за 19 декември 2026 г.

Бинев очаква подкрепа от клубовете и посочи спечелването на още олимпийски медали като своя цел. Той се позова на постигнатото по време на управлението на баща си, покойния Слави Бинев.

“Аз мисля, че ще имам голяма подкрепа от клубовете, защото знам проблемите на таекуондото. Баща ми направи един олимпийски медал, аз искам да направя още няколко и българските спортисти да жънат още успехи”, заяви кандидатът.

Бинев добави, че все още сформира екипа си и предстои да представи вижданията си за развитието на спорта.

“Ще изляза с моите виждания за спорта, ще представя екипа си, който още изграждам”, каза той.