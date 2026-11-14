Появи се кандидат за таекуондото след убийството на Слави Бинев

Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо. Той заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете в страната и има амбицията да продължи развитието на българското таекуондо, като надгради постигнатото през последните години под ръководството на убития Слави Бинев.

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„Аз се занимавам с таекуондо от петгодишен и съм минал целия път - от трениращ и национален състезател до шампион от международни състезания и организатор на едни от най-големите турнири в света. Ясно осъзнавам ролята на клубовете и това, че те са двигателят на Българската федерация по таекуондо. Нашата работа е да ги подпомагаме и да работим заедно с тях. Клубовете са основата на масовия спорт, а когато имаме масов спорт, имаме здраво и успешно общество и възможност бъдещите олимпийски шампиони да получат шанс за изява", заяви той.

Михайлов коментира и публикациите за финансовото състояние на федерацията след смъртта на Слави Бинев. Той уточни, че въпреки че е член на Управителния съвет от 2016 година, никога не се е занимавал с финансовите дела и няма информация за актуалното състояние.

„Нямам представа какво е финансовото състояние на федерацията. Независимо че съм член на Управителния съвет от 2016 година, никога не съм се занимавал с финансовите дела. Въпросът е логичен - трябва да видим какво е състоянието на федерацията", посочи кандидатът.

Той потвърди, че ако бъде избран за председател, ще бъде направен одит, за да се установи какво е финансовото и организационното състояние на федерацията и какво наследява новото ръководство. По отношение на предстоящото извънредно Общо събрание Димитър Михайлов съобщи, че в Управителния съвет е обсъждана датата 12 декември.

„Не можем да отлагаме във времето избора на председател и нов Управителен съвет, защото от това страда целият ни спорт. Колкото по-бързо има легитимно избрано ръководство, толкова по-добре за клубовете и състезателите. Предстои ни изключително важна 2027 година", допълни той.