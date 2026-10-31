България се сбогува със Слави Бинев: Близки, приятели и колеги му отдават последна почит

България се прощава със Слави Бинев. Днес, 31 октомври, роднини, приятели, представители на спортните среди и общественици се събраха в София, за да отдадат последна почит на бившия евродепутат и дългогодишен спортен деятел.

Десетки хора присъстват на поклонението, за да почетат паметта на Бинев и приноса му към развитието на българския спорт.

Слави Бинев остави своя следа както в спорта, така и в политическия и обществения живот на страната. Той беше дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и работеше за популяризирането на бойните спортове у нас.

Политическата му кариера включва мандати като депутат в Европейския парламент и народен представител в България.

По време на поклонението близки и колеги си спомниха за неговия характер, енергия и отдаденост на каузите, които защитаваше.

В знак на почит към паметта му бяха поднесени венци и цветя.