Постоянното носене на слушалки може да засили самотата и да влоши концентрацията

Постоянното използване на слушалки може да се отрази отрицателно на социалните контакти, вниманието и способността ни да оставаме насаме със собствените си мисли. За това предупреждават специалисти, цитирани от CNN.

Според проучване на Edison Research хората на възраст между 13 и 34 години прекарват средно по 4,5 часа дневно в слушане на аудиосъдържание. Данните на Spotify показват, че поколението Z има значителен дял в световното потребление на музика.

"Хората използват слушалките, за да се предпазят от другите хора", обяснява д-р Глория Марк, професор в Калифорнийския университет в Ървайн.

Според изследователя Ричард Дейвидсън от Университета на Уисконсин около 90% от студентите в наблюдавания университетски кампус носят слушалки. Това според него ограничава възможностите за спонтанни разговори и създаване на нови познанства.

Друг проблем е постепенното привикване към постоянен звуков фон. Експертите смятат, че музиката и подкастите понякога служат като средство за избягване на неприятни мисли, вместо за справяне с тях.

"Мисля, че хората са загубили способността просто да седят в тишина, да оставят мислите си да се реят или да си позволят да скучаят", посочва Марк.

За влиянието на този навик разказва и 24-годишната Атира Гали от Ню Йорк. След като спряла да използва слушалки по пътя към работа, тя започнала да забелязва промени в квартала си, които преди това пропускала.

Специалистите препоръчват да отделяме време без слушалки, особено при разходки и в ситуации, които предоставят възможности за общуване.

Те подчертават, че проблемът не е в самото слушане на музика, а в прекомерната употреба и постоянното изолиране от заобикалящата среда.