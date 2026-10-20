Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни профилактични прегледи за репродуктивно здраве ще бъдат предоставяни на млади хора между 18 и 28 години в рамките на кампанията "Ела да си поговорим за времето". Инициативата е организирана от болница "Надежда" и има за цел да насърчи ранната профилактика и информираността за репродуктивното здраве.

Прегледите ще се извършват от репродуктивни специалисти за жените и уролози андролози за мъжете.

За участие в кампанията е необходимо предварително записване на телефон 02 441 79 70 или 0882 193 970. Часове могат да се заявяват всеки ден между 8:00 и 20:00 часа.

Предимство при записването ще имат хората, които не са посещавали специалист от съответното направление в болница "Надежда" през последните 12 месеца.

От лечебното заведение уточняват, че безплатната консултация не включва допълнителни изследвания, ако лекарят прецени, че такива са необходими.

В случай че по време на прегледа бъдат установени данни за репродуктивен проблем, участието в кампанията не осигурява автоматично последващо проследяване или започване на инвитро процедура. За това е необходимо записване на отделна консултация по общия ред.

Основната цел на инициативата е младите хора да осъзнаят, че грижата за репродуктивното здраве не трябва да започва едва когато планират бременност.

От болницата подчертават, че фертилността не е само женска тема. Познаването на факторите, които могат да повлияят на репродуктивните възможности, е важно както за жените, така и за мъжете.

Като част от кампанията в онлайн каналите на болница "Надежда" ще бъдат публикувани и информационни материали с участието на медицински специалисти.

Инициативата поставя акцент върху профилактиката, ранното откриване на възможни проблеми и достъпа на младите хора до достоверна медицинска информация.