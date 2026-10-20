Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише
pixabay

Кампанията на болница "Надежда" е насочена към жени и мъже на възраст от 18 до 28 години. Необходимо е предварително записване, а допълнителните изследвания не са включени

Безплатни профилактични прегледи за репродуктивно здраве ще бъдат предоставяни на млади хора между 18 и 28 години в рамките на кампанията "Ела да си поговорим за времето". Инициативата е организирана от болница "Надежда" и има за цел да насърчи ранната профилактика и информираността за репродуктивното здраве.

Прегледите ще се извършват от репродуктивни специалисти за жените и уролози андролози за мъжете.

За участие в кампанията е необходимо предварително записване на телефон 02 441 79 70 или 0882 193 970. Часове могат да се заявяват всеки ден между 8:00 и 20:00 часа.

Предимство при записването ще имат хората, които не са посещавали специалист от съответното направление в болница "Надежда" през последните 12 месеца.

От лечебното заведение уточняват, че безплатната консултация не включва допълнителни изследвания, ако лекарят прецени, че такива са необходими.

В случай че по време на прегледа бъдат установени данни за репродуктивен проблем, участието в кампанията не осигурява автоматично последващо проследяване или започване на инвитро процедура. За това е необходимо записване на отделна консултация по общия ред.

Основната цел на инициативата е младите хора да осъзнаят, че грижата за репродуктивното здраве не трябва да започва едва когато планират бременност.

От болницата подчертават, че фертилността не е само женска тема. Познаването на факторите, които могат да повлияят на репродуктивните възможности, е важно както за жените, така и за мъжете.

Като част от кампанията в онлайн каналите на болница "Надежда" ще бъдат публикувани и информационни материали с участието на медицински специалисти.

Инициативата поставя акцент върху профилактиката, ранното откриване на възможни проблеми и достъпа на младите хора до достоверна медицинска информация.

Още по темата

Протест в Русе с искане за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите

Протест в Русе с искане за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите

Наум Кайчев: Здравето на Ива Михайлова трябва да е водещо, а процесът да продължи справедливо

Наум Кайчев: Здравето на Ива Михайлова трябва да е водещо, а процесът да продължи справедливо

Доц. Ангел Кунчев: Грипът не се кара на крак, ваксината е единствената специфична защита

Доц. Ангел Кунчев: Грипът не се кара на крак, ваксината е единствената специфична защита

Защо се бавят ваксините за деца

Защо се бавят ваксините за деца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Доц. д-р Мария Николова: Съветът на световните експерти е да се консумират сезонни и местни храни

Доц. д-р Мария Николова: Съветът на световните експерти е да се консумират сезонни и местни храни

Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

Водещи

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

  • Преди 17 минути
ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

  • Преди 1 час
Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

  • Преди 1 час
Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил

Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил

  • Преди 1 час
Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир

Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир

  • Преди 1 час
Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

  • Преди 1 час
Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов

Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов

Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите

Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите

  • Преди 1 час
Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

  • Преди 1 час
ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

  • Преди 1 час
Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

  • Преди 1 час
КЕВР обяви компенсациите за сметките за ток през септември

КЕВР обяви компенсациите за сметките за ток през септември

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм