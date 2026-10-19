Защо се бавят ваксините за деца

Експертът по епидемиология, имунопрофилактика и ваксини доц. Христиана Бацелова разясни пред Нова нюз защо има недостиг на ваксини против грип.

По думите ѝ проблемът с липсата най-вероятно е производствен. „В Гърция в момента са налични шест ваксини, две от които са високодозови. Една от ролите на Борда по ваксинация в Европейския съюз е да се бори за еднакво осигуряване на ваксини за всички страни членки. Сега обаче определено виждаме дискриминация към нашата държава и чрез Борда ще се опитаме да разберем защо България остана без защита”, заяви тя.

„Определено Министерството на здравеопазването има роля да осигурява тези ваксини, но са нужни механизми, чрез които здравните власти да настояват пред производителите за договореностите”, смята доц. Бацелова. Тя допълни, че ваксини ще дойдат, но няма да има достатъчно за всички.

Експертът предложи да се даде възможност имунизации да бъдат поставяни и в аптеките от фармацевтите. „Те са медицински лица и имат базови знания. Това, което е необходимо, е просто да получат по-разширени познания относно ваксинологията. Такава е организацията в много държави”, заяви тя.