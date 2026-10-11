Ще останат ли аптеките без противогрипни ваксини? Епидемиолог изрази притеснения

България навлиза в средата на октомври без внесени инжекционни ваксини срещу грип, което поражда притеснения сред медицинските специалисти. За проблема предупреди епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова по bTV.

"През октомври ние все още не можем да ваксинираме нашите пациенти с хронични заболявания, бременните“, заяви специалистът.

Тя постави въпроса защо доставките за България се бавят, след като противогрипни ваксини вече са налични в други европейски държави, сред които Гърция, Италия и Великобритания.

По думите ѝ все още липсва достатъчно яснота кога инжекционните препарати ще пристигнат у нас и кога ще започне тяхното прилагане.

Бацелова изрази опасения, че ваксини може изобщо да не бъдат предложени на свободния пазар в аптеките.Тя уточни, че е получила подобни притеснения от свои колеги фармацевти.

Според нея съществува възможност доставените количества да бъдат предназначени единствено за безплатната имунизационна програма за хората над 65-годишна възраст, която се осъществява чрез общопрактикуващите лекари.

По-рано здравният министър съобщи, че инжекционните противогрипни ваксини се очаква да пристигнат до края на октомври.

Епидемиологът коментира и засиления интерес сред бременните жени към ваксинацията срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV). По думите ѝ все повече бъдещи майки търсят възможност за имунизация през третия триместър, за да осигурят защита на новородените си през първите месеци след раждането.

Бацелова засегна и информацията за предполагаем случай на белодробна чума в руската Иркутска област.Световната здравна организация е поискала допълнителни данни от Русия, докато Москва отрича версията за лабораторен инцидент.

Според специалиста наличната информация е оскъдна, а СЗО не определя съобщения случай като потвърдена смърт от чума.

Тя обясни, че заболяването се различава съществено от COVID-19 както по начина на протичане, така и по разпространението си. Причинителят на чумата е бактерията Yersinia pestis, която в природата циркулира основно между гризачи и бълхи.

При определени обстоятелства инфекцията може да засегне белите дробове и да се предава между хора чрез респираторни капчици.

"В момента не смятаме, че в Европа съществува такъв риск“, посочи доц. Бацелова, като подчерта, че наличните сведения за случая в Русия не позволяват категорични заключения.