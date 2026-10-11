Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Ще останат ли аптеките без противогрипни ваксини? Епидемиолог изрази притеснения

Ще останат ли аптеките без противогрипни ваксини? Епидемиолог изрази притеснения
ФБ/доц. д-р Христиана Бацелова

Доц. Христиана Бацелова предупреди, че доставките се бавят, а фармацевти се опасяват, че ваксините може да не достигнат до аптечната мрежа

България навлиза в средата на октомври без внесени инжекционни ваксини срещу грип, което поражда притеснения сред медицинските специалисти. За проблема предупреди епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова по bTV.

"През октомври ние все още не можем да ваксинираме нашите пациенти с хронични заболявания, бременните“, заяви специалистът.

Тя постави въпроса защо доставките за България се бавят, след като противогрипни ваксини вече са налични в други европейски държави, сред които Гърция, Италия и Великобритания.

По думите ѝ все още липсва достатъчно яснота кога инжекционните препарати ще пристигнат у нас и кога ще започне тяхното прилагане.

Бацелова изрази опасения, че ваксини може изобщо да не бъдат предложени на свободния пазар в аптеките.Тя уточни, че е получила подобни притеснения от свои колеги фармацевти.

Според нея съществува възможност доставените количества да бъдат предназначени единствено за безплатната имунизационна програма за хората над 65-годишна възраст, която се осъществява чрез общопрактикуващите лекари.

По-рано здравният министър съобщи, че инжекционните противогрипни ваксини се очаква да пристигнат до края на октомври.

Епидемиологът коментира и засиления интерес сред бременните жени към ваксинацията срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV). По думите ѝ все повече бъдещи майки търсят възможност за имунизация през третия триместър, за да осигурят защита на новородените си през първите месеци след раждането.

Бацелова засегна и информацията за предполагаем случай на белодробна чума в руската Иркутска област.Световната здравна организация е поискала допълнителни данни от Русия, докато Москва отрича версията за лабораторен инцидент.

Според специалиста наличната информация е оскъдна, а СЗО не определя съобщения случай като потвърдена смърт от чума.

Тя обясни, че заболяването се различава съществено от COVID-19 както по начина на протичане, така и по разпространението си. Причинителят на чумата е бактерията Yersinia pestis, която в природата циркулира основно между гризачи и бълхи.

При определени обстоятелства инфекцията може да засегне белите дробове и да се предава между хора чрез респираторни капчици.

"В момента не смятаме, че в Европа съществува такъв риск“, посочи доц. Бацелова, като подчерта, че наличните сведения за случая в Русия не позволяват категорични заключения.

Още по темата

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ваксините са поставени, но ги няма в "еЗдраве": Омбудсманът настоява за промяна

Ваксините са поставени, но ги няма в "еЗдраве": Омбудсманът настоява за промяна

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Как се променя тялото след 30 и как да забавим стареенето

Как се променя тялото след 30 и как да забавим стареенето

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Здравното министерство предупреждава за незаконна продажба на пептиди в интернет

Здравното министерство предупреждава за незаконна продажба на пептиди в интернет

Паническа атака или инфаркт? Симптомите, които не бива да пренебрегваме

Паническа атака или инфаркт? Симптомите, които не бива да пренебрегваме

Водещи

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

  • Преди 31 минути
Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

  • Преди 32 минути
Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

  • Преди 46 минути
ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

  • Преди 50 минути
125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

  • Преди 54 минути
Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

  • Преди 1 час
Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

  • Преди 1 час
Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

  • Преди 1 час
След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

  • Преди 1 час
Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 1 час
Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

  • Преди 1 час
Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

  • Преди 1 час
Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

  • Преди 1 час