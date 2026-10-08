Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа
Проф. Аргирова обясни, че заболяването започва остро – с втрисане, висока температура, силно отпадане и главоболие
"Забавянето на противогрипните ваксини у нас може да доведе до повече случаи на грип през предстоящия сезон, но не означава непременно по-тежко протичане на заболяването".
Това заяви председателят на Българското дружество по медицинска вирусология проф. д-р Радка Аргирова пред БТВ. По думите ѝ причините за забавянето трябва да бъдат изяснени, тъй като типовете вируси, които ще бъдат включени в тазгодишните ваксини, са известни отдавна. Тя посочи, че те са близки до циркулиралите през миналия сезон. В момента са налични назални ваксини за деца от 2 до 7 години.
"H1N1 и H3N2 вече са изолирани у нас, което показва, че грипът вече циркулира".
Проф. Аргирова обясни, че заболяването започва остро – с втрисане, висока температура, силно отпадане и главоболие.
Характерна е и сухата, мъчителна кашлица, която може да бъде придружена от хрема. При децата може да се появи и диария.
Инкубационният период е кратък – симптомите могат да се появят още на следващия ден след заразяването, а до 2-3 дни заболяването се развива.
При здрав човек грипът обикновено преминава за около седмица, но по-тежко може да протече при хора с хронични заболявания, астма и белодробни проблеми.
Проф. Аргирова подчерта, че забавянето на ваксините би могло да се отрази на броя на заболелите, но няма данни, че очакваните грипни вируси ще причиняват по-тежко протичане или повече усложнения.
Тя коментира и случая с чумата в Сибир.
По думите ѝ става дума за особено опасна инфекция, която основателно предизвиква международно внимание. Аргирова обаче заяви, че към момента не смята, че има опасност от широко разпространение или епидемия.
Според нея трябва да се изясни как точно е възникнал пробивът в лабораторията. Вирусологът постави под въпрос и твърдението за „счупена епруветка“, като обясни, че опасните патогени не се съхраняват по този начин.