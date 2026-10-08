Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

"Забавянето на противогрипните ваксини у нас може да доведе до повече случаи на грип през предстоящия сезон, но не означава непременно по-тежко протичане на заболяването".

Това заяви председателят на Българското дружество по медицинска вирусология проф. д-р Радка Аргирова пред БТВ. По думите ѝ причините за забавянето трябва да бъдат изяснени, тъй като типовете вируси, които ще бъдат включени в тазгодишните ваксини, са известни отдавна. Тя посочи, че те са близки до циркулиралите през миналия сезон. В момента са налични назални ваксини за деца от 2 до 7 години.