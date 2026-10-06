70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар пристигат през ноември
Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на фона на вече регистрирания първи случай на грипен вирус за сезон 2026–2027 г.
Нови 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар се очаква да бъдат доставени в България през ноември. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на фона на вече регистрирания първи случай на грипен вирус за сезон 2026–2027 г.
От здравното ведомство уточниха информацията в отговор на запитване кога се очаква доставката и дали има риск от забавяне.
Тази година за първи път безплатна противогрипна имунизация се осигурява и за деца чрез Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г.
Програмата предвижда ежегодно да бъдат осигурявани 135 138 дози ваксини, с които могат да бъдат обхванати до 17% от децата на възраст от шест месеца до седем години. Предвидени са ваксини и за 10 000 деца с хронични заболявания.
Право на безплатна имунизация имат децата от шестмесечна възраст до навършването на седем години, както и тези с хронични заболявания на възраст от шест месеца до 17 години включително. Ваксинирането е по желание на родителите.
От 5 октомври е възможно и поставянето на назална ваксина срещу грип при деца. Тя е тривалентна и включва щамовете A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo.
Междувременно Националният център по заразни и паразитни болести съобщи, че вече е регистриран първият грипен вирус за сезон 2026–2027 г. Става въпрос за вирус от тип A(H3N2), установен в началото на октомври.