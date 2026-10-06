70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар пристигат през ноември

Нови 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар се очаква да бъдат доставени в България през ноември. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на фона на вече регистрирания първи случай на грипен вирус за сезон 2026–2027 г.

От здравното ведомство уточниха информацията в отговор на запитване кога се очаква доставката и дали има риск от забавяне.

Тази година за първи път безплатна противогрипна имунизация се осигурява и за деца чрез Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г.

Програмата предвижда ежегодно да бъдат осигурявани 135 138 дози ваксини, с които могат да бъдат обхванати до 17% от децата на възраст от шест месеца до седем години. Предвидени са ваксини и за 10 000 деца с хронични заболявания.

Право на безплатна имунизация имат децата от шестмесечна възраст до навършването на седем години, както и тези с хронични заболявания на възраст от шест месеца до 17 години включително. Ваксинирането е по желание на родителите.

От 5 октомври е възможно и поставянето на назална ваксина срещу грип при деца. Тя е тривалентна и включва щамовете A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo.

Междувременно Националният център по заразни и паразитни болести съобщи, че вече е регистриран първият грипен вирус за сезон 2026–2027 г. Става въпрос за вирус от тип A(H3N2), установен в началото на октомври.