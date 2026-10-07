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Втори грипен вирус за сезона у нас

Втори грипен вирус за сезона у нас
Pixabay

Преди дни в раферентната лаборатория потвърдиха и първия за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2).

Втори грипен вирус за сезона е регистриран у нас.

В Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус A(H1N1)pdm09. Той е идентифициран в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" в София.

Преди дни в раферентната лаборатория потвърдиха и първия за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2).

За сезон 2026/2027, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца вече са доставени и имунизацията на децата започна на 5 октомври. 

От Министерството на здравеопазването посочиха преди ден, че през ноември предстои доставка на 70 хил. дози противогрипни ваксини за свободния пазар.

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