Проф. Кантарджиев: По-топлото време може да забави грипната вълна у нас

По-топлото време може да забави грипната вълна у нас. Това каза пред Нова Нюз бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

Той посочи, че грипната вълна в България се очаква да се засили през зимните месеци, а пикът обичайно е в края на януари или през февруари.

Той каза, че няма основание за паника, тъй като появата на първи грипни вируси не означава автоматично предстояща тежка епидемия.

По думите му откриването на конкретен подтип на вируса не означава, че именно той ще предизвика предстоящата епидемична вълна или че е по-опасен от миналогодишните вируси.

„Още няма епидемично разпространение“, подчерта специалистът и призова да не се създава излишна тревога сред хората.

По думите му първите случаи на грип обичайно се доказват през октомври, през ноември започва по-масовото разпространение.

Проф. Кантарджиев препоръча хората от рисковите групи да обмислят навременна ваксинация и да имат готовност за бърза реакция при поява на симптоми.

„Грипът се развива и те сваля на легло за два часа“, каза той, като посочи високата температура, сухото и болезнено гърло, непродуктивната кашлица и болките в мускулите и ставите като характерни прояви за заразата.

Той препоръча още редовно проветряване на помещенията, особено в училищата, избягване на близък контакт с хора, които кашлят и кихат, както и използване на носни кърпички.