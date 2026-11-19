Близо 70% от българите на възраст над 15 години определят здравословното си състояние като добро или много добро. В същото време почти половината от населението страда от поне едно хронично заболяване. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) от четвъртата вълна на „Европейското здравно интервю“ (EHIS), проведено в периода октомври 2025 - януари 2026 г.

„Европейско здравно интервю“ се провежда във всички държави членки на ЕС по обща методология. В България в проучването са анкетирани успешно 8557 души на възраст 15 и повече години, като резултатите отразяват субективната оценка на участниците. Окончателните данни се очаква да бъдат публикувани през 2027 г., след като преминат валидиране от Евростат.

По данни на НСИ 45,4% от анкетираните оценяват здравето си като „добро“, а 23% - като „много добро“. Като задоволително го определят 23,7%, докато общо 7,9% дават оценка „лошо“ или „много лошо“ - по-малък дял в сравнение с предходното проучване през 2019 г. Положителна оценка за здравословното си състояние дават повече мъже - 72,1%, спрямо 65,3% от жените.

Въпреки по-високата положителна самооценка, 45,8% от хората над 15 години съобщават за хронично заболяване или здравен проблем. Това е увеличение с над 5 процентни пункта спрямо 2019 г., когато делът е бил 40,2%.

Сред най-разпространените здравословни проблеми в България са:

Високо кръвно налягане (хипертония): засяга 30,7% от населението - 32,1% от жените и 29,2% от мъжете.

Проблеми с долната част на гърба: установени при 9,7% от анкетираните.

Диабет: засяга 8,4% от населението - 9,8% от жените и 6,9% от мъжете.

Исхемична болест на сърцето или стенокардия: отчетена при 6,2% .

Артроза: засяга 5,1% от населението, като е значително по-разпространена сред жените - 7,2%, спрямо 2,8% при мъжете.

Наблюдава се увеличение на посещенията при общопрактикуващите лекари и на профилактичните прегледи. През 12-те месеца преди анкетата 70,7% от анкетираните са посетили личния си лекар при 62,5% през 2019 г. Консултация със специалист са потърсили 33,4%, а със стоматолог - 45,9%. Болнично лечение с престой са преминали 11,7% от участниците в проучването, докато 11,2% са били настанени като дневни пациенти.

Увеличава се и делът на хората, преминали през изследвания за проследяване на основните здравни показатели. При 68,8% от анкетираните медицински специалист е измервал кръвното налягане, при 67,1% е изследвана кръвната захар, а при 66,9% - нивото на холестерола. Сред жените на възраст от 20 до 69 години 29,5% са си направили цитонамазка през последните 12 месеца, като намалява делът на тези, които никога не са се подлагали на такова изследване.

Успоредно с това се наблюдава значително увеличение на самолечението и употребата на продукти без лекарско предписание. През двете седмици преди интервюто 45,9% от анкетираните са приемали лекарства без рецепта, билки или витамини при 36,5% през 2019 г. Медикаменти, предписани от лекар, са използвали 46,1% от участниците.

Данните за начина на живот показват тревожна тенденция по отношение на телесното тегло. Наднормено тегло или затлъстяване имат 66,1% от мъжете и 45,3% от жените над 18 години. За последните шест години делът на хората със затлъстяване се е увеличил от 15,6% на 19,6% при мъжете и от 12,0% на 14,4% при жените. Най-засегната е възрастовата група от 45 до 64 години, в която показателят достига 20,9%.

При тютюнопушенето се наблюдава леко намаление на дела на пушачите. В България те са около 1,85 млн. души, или 33,1% от населението, като 28,5% пушат ежедневно. Делът на непушачите е нараснал от 63,8% през 2019 г. до 66,9% през 2025 г., основно вследствие на намалението при мъжете. При жените обаче се отчита леко увеличение на броя на ежедневните пушачки. Въпреки това всеки четвърти българин продължава да бъде ежедневно изложен на тютюнев дим в затворени помещения. Същевременно делът на хората, които не са изложени на цигарен дим на закрито, се е увеличил до 53,8%.

По отношение на употребата на алкохол 23,3% от мъжете и 48,7% от жените заявяват, че не са консумирали алкохол нито веднъж през последните 12 месеца. Ежедневно или почти всеки ден пият 13% от мъжете при 17,4% през 2019 г. и 3,3% от жените.