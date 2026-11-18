Увеличението на средствата за здравеопазване с над 420 млн. евро през 2027 г. не означава непременно по-качествени медицински услуги за пациентите. Това заяви депутатът от "Демократична България" Катя Панева пред NOVA.

Според нея основният проблем е начинът, по който се разпределят средствата, и липсата на достатъчно конкретни политики за подобряване на достъпа до медицинска помощ.

"Това, че има повече средства в бюджета, не означава, че има по-добро разпределение на средствата. Не означава, че пациентът ще получи много по-качествена, бърза и адекватна здравна услуга", подчерта Панева.

Депутатът обърна внимание, че около 20% от бюджета са предвидени за профилактика, като според нея делът е дори малко по-нисък спрямо предходната година.

Панева коментира и подготвяните промени в оценяването на хората с увреждания. Тя подкрепя въвеждането на комплексна оценка и автоматичния обмен на информация, но предупреди, че все още липсва ясна методика за функционалната оценка.

"Законът влиза в сила от 1 януари 2027 г., а в същото време Министерският съвет си дава шест месеца, за да изработи методиката", посочи тя.

От "Демократична България" предлагат помощите за деца с увреждания да се актуализират автоматично всяка година, съобразно инфлацията или увеличението на линията на бедност.

"Не трябва всяка година семействата да чакат и да разчитат на това какво ще реши властта и какви средства ще отдели", заяви Панева.

Тя обясни, че тези помощи са необходими за рехабилитация, медикаменти и медицински консумативи, а поскъпването намалява реалната им стойност.

Депутатът настоя и средствата за личен асистент да бъдат отделени от месечната помощ за децата с 90% и над 90% увреждания. По думите ѝ в момента близо една трета от помощта се удържа заради осигуряването на личен асистент.

Предложенията вече са били обсъдени в парламентарната социална комисия. Първото не е получило необходимата подкрепа, след като гласуването е завършило с девет гласа "за" и девет "против".

Панева изрази надежда, че при разглеждането на законопроектите в пленарната зала ще бъде постигната по-широка подкрепа за промените.