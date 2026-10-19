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България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година
БТА

Двете страни ще работят съвместно в областта на медицинската наука, неонаталната диагностика и лечението на наследствени заболявания

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният колега от Северна Македония Сашо Клековски подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026–2028 година.

Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука. Той надгражда споразумението между правителствата на двете държави, подписано на 20 октомври 2000 година.

"Бъдещето на здравеопазването не се определя от границите между държавите, а от способността ни да обединяваме знания, технологии и експертиза в името на пациентите", заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че целта е договореното сътрудничество да доведе до конкретни проекти с измерими резултати за пациентите.

От своя страна Сашо Клековски отбеляза, че здравните системи на двете държави са изправени пред сходни предизвикателства и могат да си бъдат полезни чрез обмен на опит и добри практики.

След подписването двамата министри посетиха столичната болница "Майчин дом", където се запознаха с работата на Клиниката по неонатология и грижите за новородени и недоносени деца.

Сред основните обсъдени теми бяха пренаталната диагностика, масовият неонатален скрининг и бързата геномна диагностика. Разгледани бяха възможности за съвместни пилотни проекти, споделяне на лабораторен капацитет и разширяване на скрининга за лечими наследствени заболявания.

Двете страни обсъдиха и бъдещо партньорство в областта на роботизираната гинекологична хирургия и онкогинекологията.

Предвижда се договорените инициативи да бъдат реализирани чрез съвместни медицински проекти в полза на пациентите от България и Северна Македония.

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