Протест в Русе с искане за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите

Служители от „Български пощи“, културни дейци и работещи в други държавни структури днес излязоха на протест в Русе.

Демонстрацията е част от националната протестна кампания на КНСБ, започнала във Варна и Шумен.

С искане за 10% увеличение на заплатите пред сградата на Държавната опера се събраха работещи в сферата на културата, здравеопазването и пощите.

Демонстрантите споделиха, че в момента заплатата на един музикант във филхармонията е около 700 евро, а на работещ в детска ясла - 500 евро. Основното им искане е в бюджета за 2027 г. да бъде заложено реално увеличение на заплатите им, предава НОВА.

Работещите в театрите и операта припомниха и за дадените им обещания - бюджетът за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт.

От КНСБ предупредиха, че ако исканията им не бъдат чути, протестите може да ескалират.

„Ще се събираме в рамките на днешния и утрешния ден на стачни комитети и там ще се взимат решения – дали да се организират по-големи протести по градовете, или национален протест в София”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.