Служителите в „Български пощи“ настояват за 10 % увеличение на заплатите

Средната нетна заплата на служителите на „Български пощи“ е 570 евро, съобщи днес Янина Димитрова - председател на Регионалния съвет на синдикалната федерация на съобщенията към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Такива заплати получават шофьори, пощальони, касиери и дори офис мениджъри, които носят отговорност, допълни Димитрова.

Тя участва в протестни действия, организирани от КНСБ пред Централната поща във Варна. В митинга се включиха служители на „Български пощи“ и представители на Варненската държавна опера. Те настояват за минимум 10 процента увеличение на заплатите с бюджета за 2027 г., предава БТА.

По-рано днес със същите искания излязоха и работещите в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна.

Твърде ниски са заплатите в „Български пощи“, каза Димитрова и добави, че всички в системата очакват увеличение, обвързано с минималната работна заплата. Обясни, че т.г. служителите са имали на два пъти по 5 процента нарастване на възнагражденията и основната брутна начална заплата в системата понастоящем е 662 евро. Условията на труд също трябва да се подобрят, но сега заявяваме нашата лична позиция за по-високи възнаграждения, виждайки каква е ситуацията в държавата, допълни тя.

По думите на служителка в пощенски клон в квартал „Чайка“ във Варна, с 21 години стаж, нейната нетна заплата е 523 евро. Тя изрази недоволство и от лошите условия на труд в помещенията, където има счупени прозорци.

Оркестранти и хористи от Варненската държавна опера заявиха, че излизат на улицата, защото заплащането при тях не се е променяло от много време, натоварването е голямо, а парите – малко.

Средната брутна заплата в трупата е под хиляда евро. Подготовката за нашата професията продължава много години, повечето артисти са с висше специално образование, работата е специфична и не всеки може да я върши, тоест вложен е много труд, който в крайна сметка е неоправдан, посочиха протестиращи.

"Надяваме се властта да чуе нашите искания за 10 процента ръст на заплатите в обществената сфера", каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и добави, че едни от най-ниските възнаграждения в България са в съобщенията, културните институции, читалищата.

Той изтъкна, че все още някъде има проблеми с получаването на обидните 5 процента обещано увеличение от 1 март т. г. Очакваме управляващите да ни представят бюджет за 2027 г., с който да не се налага да излизаме на улицата. Нужни са мотивирани хора, а няма желаещи да започнат работа в „Български пощи“ или в операта, добави Капитанов.

Утре ще има протест и в Шумен, на който ще излязат и работещи в Агенцията по заетостта, здравеопазването, земеделието и горите.