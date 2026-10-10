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Трети протест заради опасен път: Жители заплашват с блокада край Вакарел

Трети протест заради опасен път: Жители заплашват с блокада край Вакарел
БТА

Хората настояват за обезопасяване преди зимата и начало на цялостния ремонт през 2027 г.

Жители на шест населени места излизат на трети протест заради лошото състояние на републиканския път III-801, който свързва областите София и Пазарджик. Недоволните настояват за спешно обезопасяване на опасните участъци и конкретни срокове за ремонт, като предупреждават, че са готови да преминат към гражданско неподчинение.

Протестът е насрочен за днес, 10 октомври, от 16:00 часа на централния площад в Панагюрище. Очаква се да се включат жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел.

Причината за недоволството са многобройните дупки, разрушената настилка и липсващите на места пътни знаци и мантинели. Според местните жители преминаването по трасето ежедневно създава риск от катастрофи, а шофьорите често навлизат в насрещното платно, за да избегнат най-разбитите участъци.

Хората съобщават и за чести повреди по автомобилите, включително спукани гуми. Те настояват институциите да предприемат мерки, преди състоянието на пътя да доведе до тежък инцидент.

Председателят на инициативния комитет Павел Хрисков предупреди, че при липса на реакция следващата стъпка може да бъде блокада край Вакарел.

"Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение“, заяви той,.

Основното искане на протестиращите е най-опасните участъци да бъдат ремонтирани и обезопасени преди настъпването на зимата, а цялостната реконструкция на трасето да започне през 2027 година.

В инвестиционната програма на Агенция "Пътна инфраструктура“ е предвиден ремонт на общо 65,2 километра от път III-801. По информация на БНР обаче финансирането за основния ремонт на участъка в област Пазарджик все още не е осигурено.

Жителите настояват отговорните институции да представят конкретен график за необходимите дейности и да поемат ясни ангажименти за подобряване на пътната безопасност.

Ако исканията им останат без отговор, организаторите предупреждават, че протестите ще продължат и могат да прераснат в блокади.

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