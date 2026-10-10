Двама загинали и 38 ранени при катастрофи в страната за денонощие

Двама души са загубили живота си, а други 38 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това показват последните данни на Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

Общо 26 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани на територията на България за последните 24 часа.

В София са станали четири тежки катастрофи, при които са пострадали петима души. Загинали няма. Регистрирани са и 29 леки пътни инцидента.

От началото на октомври жертвите на пътя вече са 19, а ранените достигат 252 души. За същия период в страната са отчетени общо 199 пътнотранспортни произшествия.

Данните са публикувани на официалната интернет страница на МВР.