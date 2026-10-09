Шофьорка с 1,54 промила алкохол катастрофира в двор на къща в Банкя

49-годишна жена, управлявала автомобил с 1,54 промила алкохол, е катастрофирала в Банкя, след като изгубила контрол над превозното средство, преминала през оградата на частен имот и паднала в двора на къща. Инцидентът е станал на 8 октомври, съобщава БНТ.

Жената пътувала от София към Банкя, когато автомобилът напуснал пътното платно и се ударил в оградата на жилищния имот. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърждават установената концентрация на алкохол.

По време на произшествието семейството, което обитава къщата, се намирало вътре. Собственикът Валери Инджов разказва, че бил събуден от силен шум и при излизането си установил, че оградата е разрушена, а автомобилът се намира в двора.

По думите му водачката успяла сама да напусне превозното средство и не изглеждала пострадала.

Според собственика това не е първият пътен инцидент на същата отсечка. Той твърди, че през последните години многократно е подавал сигнали и искания за допълнителни мерки за ограничаване на скоростта и повишаване на безопасността.

От районната администрация в Банкя потвърждават, че през 2023 и 2024 г. са изпращали писма до Столична община с настояване за обезопасяване на участъка.

Впоследствие на пътя са поставени изкуствени неравности, но според местната администрация предприетите мерки не са достатъчни. Затова районът възнамерява отново да сезира общинската комисия по транспорт.

Столична община ще извърши проверка на място и ще изиска информация от "Пътна полиция“ за регистрираните катастрофи в района.

След анализ на данните ще бъде преценено дали са необходими допълнителни мерки за безопасност на движението.

Към момента не са обявени конкретни промени или срокове за тяхното изпълнение.