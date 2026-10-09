Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шофьорка с 1,54 промила алкохол катастрофира в двор на къща в Банкя

Шофьорка с 1,54 промила алкохол катастрофира в двор на къща в Банкя
БТА

Живеещите в имота твърдят, че на същата отсечка често стават катастрофи, а Столична община ще извърши проверка

49-годишна жена, управлявала автомобил с 1,54 промила алкохол, е катастрофирала в Банкя, след като изгубила контрол над превозното средство, преминала през оградата на частен имот и паднала в двора на къща. Инцидентът е станал на 8 октомври, съобщава БНТ.

Жената пътувала от София към Банкя, когато автомобилът напуснал пътното платно и се ударил в оградата на жилищния имот. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърждават установената концентрация на алкохол.

По време на произшествието семейството, което обитава къщата, се намирало вътре. Собственикът Валери Инджов разказва, че бил събуден от силен шум и при излизането си установил, че оградата е разрушена, а автомобилът се намира в двора.

По думите му водачката успяла сама да напусне превозното средство и не изглеждала пострадала.

Според собственика това не е първият пътен инцидент на същата отсечка. Той твърди, че през последните години многократно е подавал сигнали и искания за допълнителни мерки за ограничаване на скоростта и повишаване на безопасността.

От районната администрация в Банкя потвърждават, че през 2023 и 2024 г. са изпращали писма до Столична община с настояване за обезопасяване на участъка.

Впоследствие на пътя са поставени изкуствени неравности, но според местната администрация предприетите мерки не са достатъчни. Затова районът възнамерява отново да сезира общинската комисия по транспорт.

Столична община ще извърши проверка на място и ще изиска информация от "Пътна полиция“ за регистрираните катастрофи в района.

След анализ на данните ще бъде преценено дали са необходими допълнителни мерки за безопасност на движението.

Към момента не са обявени конкретни промени или срокове за тяхното изпълнение.

Още по темата

От 92 на 115 места: Обновиха детска градина в Банкя

От 92 на 115 места: Обновиха детска градина в Банкя

Катастрофа затрудни движението към Банкя: Два автомобила се сблъскаха на кръговото при пътен възел „Струма“

Катастрофа затрудни движението към Банкя: Два автомобила се сблъскаха на кръговото при пътен възел „Струма“

Иван Демерджиев: Има заподозрян за убийството на бизнесмена в Банкя

Иван Демерджиев: Има заподозрян за убийството на бизнесмена в Банкя

Кой е Владимир Янков? Бизнесменът, открит мъртъв след пожар в дома си в Банкя

Кой е Владимир Янков? Бизнесменът, открит мъртъв след пожар в дома си в Банкя

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа