Продължаващите украински атаки срещу нефтопреработвателни съоръжения на руска територия „неизбежно“ ще доведат до отговор от страна на Москва, предупреди руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС. На среща с представители на държавните комисии, отговарящи за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност, Путин подчерта, че Украйна не прекратява ударите по руските рафинерии, „въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави“.

Украинският президент Володимир Зеленски и унгарският министър-председател Петер Мадяр почетоха заедно паметта на загиналите украински военнослужещи в град Ужгород, предаде Укринформ. Двамата лидери положиха цветя пред мемориала на Хълма на славата в западния украински град. По-рано през деня, в обръщение пред Конгреса на местните и регионалните власти, украинският президент акцентира върху значението на първата визита на Мадяр в Украйна като премиер. По думите му срещата е ключова както за двустранните връзки, така и за европейската интеграция на Киев.

Седем държави от Европейския съюз призовават правителствата да спрат издаването на визи за руски и беларуски спортисти, докато международните спортни федерации разхлабват ограниченията, наложени след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна. Информацията е на POLITICO. В съвместно писмо от понеделник премиерите на Дания Мете Фредериксен, на Швеция Улф Кристершон и на Полша Доналд Туск, заедно с лидерите на Финландия, Естония, Латвия и Литва, предупредиха, че завръщането на Русия в спорта би донесло победа на Кремъл.

Най-малко 11 души са ранени при поредната атака на йеменските бунтовници хути срещу най-високия небостъргач в саудитската столица Рияд, предаде Ройтерс. Това е вторият удар по емблематичната сграда за по-малко от седмица и се случва на фона на зачестилите нападения на проиранската групировка, които все по-силно нарушават нормалния ритъм на най-голямата икономика в Персийския залив.

Румъния и Армения сключиха споразумение за стратегическо партньорство, съобщиха от президентската администрация в Букурещ, цитирано по БТА. Документът беше парафиран по време на официална среща между румънския държавен глава Никушор Дан и арменския министър-председател Никол Пашинян в двореца „Котрочени“.

Изпълняващият длъжността президент на Сърбия Александър Чупич няма да участва в срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани, която ще се проведе в сряда в Брюксел. Това съобщи самият той пред регионалната телевизия N1. Като причина за отсъствието си Чупич посочи, че процедурата по встъпването му в длъжност като председател на сръбския парламент и временно изпълняващ функциите на държавен глава все още не е приключила.

Военен хеликоптер на турските Военновъздушни сили (ВВС) се разби във вторник след излитане от Ескишехир за тренировъчен полет, съобщи Министерството на националната отбрана в Анкара. На мястото на инцидента продължават спасително-издирвателните операции. По-късно местните власти съобщиха, че при катастрофата са загинали 5 турски военнослужещи.