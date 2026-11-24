"Радев няма да живее толкова дълго като Виктор Орбан начело на една нова версия на проруски експеримент", смята историкът Александър Стоянов, който говори за "Сега". Той допълни, че не би било изненадващо, ако правителството на министър-председателят Румен Радев реши да повтори проруския експеримент на Орбан в Унгария, но ако го направи, правителството му няма да издържи дълго.

По негови думи лесно може да се стигне до такъв сценарий, ако икономическата политика на кабинета се провали, а тогава управляващата "Прогресивна България" може да се изправи пред протести, подобни на тези от 1997 г., които свалиха тогавашната власт. "Януари може пак да стане януари и септември да бъде май", сподели Стоянов.

Според Стоянов все още е рано да се каже дали управлението на Радев може да залитне към авторитаризъм. "Голямата разлика между концентрацията на власт в едно управление и авторитарния режим е, че вторият не допуска критика и опозиция към себе си. Ако г-н Радев е така добър да допуска критика и да приема обратна връзка от опозицията и обществото, няма репресии над медиите, не се отнемат права, тогава няма как да говорим за едноличен режим", посочи той.

Според историка все още е рано да се каже дали управлението на Радев може да залитне към авторитаризъм.

"Голямата разлика между концентрацията на власт в едно управление и авторитарния режим е, че вторият не допуска критика и опозиция към себе си. Ако г-н Радев е така добър да допуска критика и да приема обратна връзка от опозицията и обществото, няма репресии над медиите, не се отнемат права, тогава няма как да говорим за едноличен режим", допълва той.

"Това е партия, която е пряк продукт на БКП. Виждаме едно комунистическо самозабравяне на тези хора, които наистина вярват, че са нещо повече от останалите", казва Стоянов.