България има потенциал да се превърне в един от водещите енергийни центрове на Балканите, а подобряването на електропреносната свързаност в Европейския съюз може да доведе до значително понижение на цените на електроенергията. Това заяви евродепутатът Цветелина Пенкова в Европейския парламент, съобщава bTV.

"Ако успеем да разрешим проблема със свързаността, цените в България ще паднат много драстично. Интересът е цените да се изравняват в Европейския съюз, което означава в определени региони да се увеличат, а в други да се понижат", обясни Пенкова.

Според нея основният проблем пред европейската енергийна система вече не е производството на достатъчно електроенергия, а ограниченият капацитет за пренос между отделните държави.

Тя посочи, че в страни като Дания, Швеция и Нидерландия електроенергията в определени периоди е между пет и седем пъти по-евтина в сравнение с България и Гърция, като разликите понякога достигат десет пъти.

Сред основните пречки е недостатъчният капацитет на електропреносната инфраструктура между Австрия и Унгария, който ограничава достъпа на Източна Европа до по-евтина електроенергия от централните части на континента.

Пенкова настоя Европейската комисия да има по-активна роля при планирането на новите енергийни връзки, като инвестициите се насочват към местата с най-сериозен недостиг на капацитет.

Евродепутатът подчерта и значението на системите за съхранение на електроенергия, в чието развитие България според нея вече заема водеща позиция.

"Ние сме ключови по отношение на стабилността на целия Балкански полуостров заради балансирания енергиен микс", заяви тя, като посочи ядрената енергетика и батерийните системи.

По думите ѝ през летните месеци българските системи за съхранение са помогнали за стабилизирането на регионалния електроенергиен пазар, когато ниските нива на река Дунав са затруднили работата на ядрени мощности в съседни държави.

Пенкова посочи, че въвеждането на батериите е допринесло за понижение на цените на електроенергията в България с около 30% в рамките на месец.

Тя отбеляза, че допълнителни възможности за развитие предоставят проектите за електрически връзки през Турция, които могат да засилят ролята на България в регионалния енергиен пренос.

Евродепутатът коментира и ядрената енергетика, като подчерта значението ѝ за енергийната сигурност на Европа и необходимостта от инвестиции в стратегически технологии.

В разговора беше засегната и защитата на децата в социалните мрежи. Пенкова обясни, че на европейско равнище се обсъждат ограничения за създаване на профили от деца под 13 години, както и изискване за родителско съгласие за възрастовата група между 13 и 15 години.

"Със сигурност сме закъснели, но това не е оправдание да не правим нищо", заяви Цветелина Пенкова, като настоя за по-голяма отговорност на дигиталните платформи.